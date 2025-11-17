Ajker Patrika

যশোরে দুর্ঘটনায় আহত মাকে দেখার পর ছেলের মৃত্যু

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ মাকে দেখে মাথা ঘুরে পড়ে পলাশ ধর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। চিকিৎসকদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, তিনি মাকে আহত অবস্থায় দেখে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আজ সোমবার সন্ধ্যায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

পলাশ ধর যশোর শহরের বেজপাড়া এলাকার মৃত অজিত ধরের ছেলে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তাঁর মা সীমা ধর (৬৫) যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত আজকের পত্রিকাকে জানান, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং সহকারী সীমা ধর আজ বিকেলে কর্মস্থল থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি চুড়ামনকাটি এলাকায় পৌঁছালে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সীমা ধর গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে ছেলে পলাশ ধর মাকে দেখতে হাসপাতালে যান। এ সময় তিন তাঁর মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যান। পলাশকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানান, তিনি মারা গেছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পলাশ হার্ট অ্যাটাকে (হৃদ্‌রোগে) আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

