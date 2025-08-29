বেনাপোলে গলা কেটে কসাইকে হত্যা

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের বেনাপোল পৌর এলাকায় মিজানুর রহমান নামে এক কসাইকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা মিজানুরের ব্যবহৃত ছুরি দিয়েই গলা কেটে তাঁকে হত্যা করে। তিনি বেনাপোল পৌরসভার ছোট আঁচড়া গ্রামের হানিফ সরদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মিজানুর প্রতি শুক্রবার বেনাপোল চেকপোস্টে গরুর মাংস বিক্রি করতেন। শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে অন্যান্য দিনের মতো তিনি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সময়মতো দোকানে না পৌঁছানোয় সহকর্মীরা তাঁকে বাড়িতে খুঁজতে আসেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী বাড়ি দরজা খুলে উঠানে এসে দেখেন তাঁর স্বামীকে কে বা কারা গলা কেটে বাড়ির মধ্যে ফেলে রেখেছে।
পরে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গরু জবাইয়ে ব্যবহৃত মিজানের একটি ছুরি উদ্ধার করে। এ ছুরি দিয়েই তাকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহতের ভাই জুলু মিয়া বলেন, ‘ভাই হত্যার বিচার চাই। বাড়ির মধ্যেই খুন। কেউ জানল না।’ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করেন তিনি।
এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদুজ্জামান বলেন, হত্যাকারীকে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বেনাপোল পোর্ট থানার তথ্য বলছে, এ নিয়ে গত তিন মাসে বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশ পাঁচটি মরদেহ উদ্ধার করেছে। এসব ঘটনায় দুটি হত্যা মামলা ও তিনটি আত্মহত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।
যশোরের বেনাপোল পৌর এলাকায় মিজানুর রহমান নামে এক কসাইকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা মিজানুরের ব্যবহৃত ছুরি দিয়েই গলা কেটে তাঁকে হত্যা করে। তিনি বেনাপোল পৌরসভার ছোট আঁচড়া গ্রামের হানিফ সরদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মিজানুর প্রতি শুক্রবার বেনাপোল চেকপোস্টে গরুর মাংস বিক্রি করতেন। শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে অন্যান্য দিনের মতো তিনি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সময়মতো দোকানে না পৌঁছানোয় সহকর্মীরা তাঁকে বাড়িতে খুঁজতে আসেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী বাড়ি দরজা খুলে উঠানে এসে দেখেন তাঁর স্বামীকে কে বা কারা গলা কেটে বাড়ির মধ্যে ফেলে রেখেছে।
পরে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গরু জবাইয়ে ব্যবহৃত মিজানের একটি ছুরি উদ্ধার করে। এ ছুরি দিয়েই তাকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহতের ভাই জুলু মিয়া বলেন, ‘ভাই হত্যার বিচার চাই। বাড়ির মধ্যেই খুন। কেউ জানল না।’ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করেন তিনি।
এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদুজ্জামান বলেন, হত্যাকারীকে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বেনাপোল পোর্ট থানার তথ্য বলছে, এ নিয়ে গত তিন মাসে বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশ পাঁচটি মরদেহ উদ্ধার করেছে। এসব ঘটনায় দুটি হত্যা মামলা ও তিনটি আত্মহত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) ৬৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী শিক্ষার্থী সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বেশ সাড়াও পাচ্ছেন ঘনিষ্ঠদের। তবে ভোটের পরিবেশ নিয়ে রয়েছে ভয়। এই ব্যাপারে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে তৎপর হওয়া৯ মিনিট আগে
বাস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার ৪টি রুটে বাস চলাচল বন্ধের পর আবার চালু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১০টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন দূর-দুরন্ত থেকে আসা যাত্রীরা। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে দুপুর থেকে আবারও বাস চলাচল শুরু হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
আবৃত্তি সংসদ কুমিল্লার ৩৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নবগঠিত কমিটির অভিষেক নানা আয়োজন ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসা সংগঠনটি এবারের আয়োজনকে পরিণত করেছে এক স্মরণীয় মিলনমেলায়।২৮ মিনিট আগে
রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে