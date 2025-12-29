Ajker Patrika

কারওয়ানবাজারে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের লাঠিমিছিল, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের লাঠিমিছিল। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
রাজধানীর বৃহত্তম কাঁচাবাজার কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধনে হামলার পর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

আজ সোমবার বেলা ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

দুপুরে কিচেন মার্কেটের সামনে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকেরা তাদের ওপর হামলা করে। এই হামলার প্রতিবাদে লাঠি মিছিল করে ব্যবসায়ীরা। এ সময় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এখনো সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিষয়:

ঢাকাব্যবসায়ী
এলাকার খবর
