Ajker Patrika
> সারা দেশ
> যশোর

শার্শায় পেট্রলপাম্প দখলের চেষ্টা, বিএনপির নেতা বহিষ্কার

­যশোর প্রতিনিধি
আনোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
আনোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

পেট্রলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগে যশোরের শার্শার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে (আনোয়ার মেম্বর) দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। দখলদারত্বের চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অপকর্মের দায়ভার দল কখনো নেবে না। তাই বিএনপিকে জড়িয়ে যারা ব্যক্তি অপরাধের দায় গণমাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের মধ্যে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে বলে আমরা মনে করি।’

এর আগে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে পাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগ মিথ্যা দাবি করেন আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, যাঁরা অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুবিধা নিয়েছেন, তাঁরাই নেপথ্যে থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা চলছে বলেও তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘বিএনপিতে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই। সুনির্দিষ্ট অপরাধে আনোয়ার মেম্বারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বাগআঁচড়ায় ‘মেসার্স গোলাম কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন’ জাল দলিল এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দখলচেষ্টার অভিযোগ করে ভুক্তভোগী পরিবার।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তনিমা খাতুন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ২০২২ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকে আনোয়ার হোসেন জাল দলিল তৈরি করে পাম্পটি দখলের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও ১৯ সেপ্টেম্বর আনোয়ার ও তাঁর সহযোগীরা পাম্পে ঢুকে ম্যানেজারকে বের করে দিয়ে সব কাগজপত্র ও চাবি ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশকে জানালে তাঁরা পালিয়ে যান, তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন আনোয়ার।

বিষয়:

যশোরযশোর সদরবিএনপিখুলনাবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

বাজারের খোলা ভোজ্যতেলের ৫১ শতাংশ নমুনায় ভিটামিন ‘এ’ পায়নি বিএসটিআই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

শার্শায় পেট্রলপাম্প দখলের চেষ্টা, বিএনপির নেতা বহিষ্কার

শার্শায় পেট্রলপাম্প দখলের চেষ্টা, বিএনপির নেতা বহিষ্কার

আদালতে ২ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি—শত শত কোটি টাকা পাচার করেন জাবেদ

আদালতে ২ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি—শত শত কোটি টাকা পাচার করেন জাবেদ

শিক্ষককে লাঞ্ছিত: ৭ মাস পর পাঁচ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিল কুয়েট

শিক্ষককে লাঞ্ছিত: ৭ মাস পর পাঁচ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিল কুয়েট

পাউবোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ভোগদখল, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পাউবোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ভোগদখল, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা