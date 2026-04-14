ইসলামপুরের ৩৭৭৯ কৃষক পেলেন কৃষক কার্ড

জামালপুরের ইসলামপুরে ৩ হাজার ৭৭৯ জন কৃষক কার্ড পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়াম থেকে দেশব্যাপী ভার্চুয়ালি কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধাভোগী কৃষকদের মোবাইল নম্বরে কৃষক কার্ড নিশ্চিতকরণের খুদে বার্তা পৌঁছে যায় সোনালী ব্যাংকের ইসলামপুর বাজার শাখা থেকে।
এ উপলক্ষে উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের নাপিতেরচর বাজারসংলগ্ন গাইবান্ধা ঈদগাহে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। মুখ্য আলোচক ছিলেন জামালপুর-২ ইসলামপুর আসনের এমপি সুলতান মাহমুদ বাবু।
এ ছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর-৫ সদর আসনের এমপি শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন, জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনের এমপি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল এবং জামালপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মোছা. ফারহানা ইয়াসমিন।
জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ ইউসুপ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুল হুসাইন।
উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ হাজার ৭৭৯ জন কৃষক এবার কৃষক কার্ডের তালিকাভুক্ত হয়েছেন।
অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক ও স্থানীয় এমপি সুলতান মাহমুদ বাবু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর অংশ হিসেবে আজ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১০ জেলার ১১ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তিনি। আমার নিজ ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডের কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড বিতরণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’
পর্যায়ক্রমে প্রায় ৩০ লাখ কৃষককে এই বিশেষ কার্ডের আওতায় আনা হবে। কৃষি খাতকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই কৃষক কার্ড বিতরণ শুরু করল সরকার।
