Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে অপর শিশুর ১০ বছরের আটকাদেশ

জামালপুর প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৫৯
জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ মামলায় ১০ বছরের শিশুকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফজলুল হক জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১৯ মার্চ দুপুরে ৫ বছর বয়সী শিশুটি বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে শিশুটিকে চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে অপর শিশু (১০) রাস্তার পাশে ভুট্টাখেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। শিশুর চিৎকারে মা-বাবাসহ স্থানীয়রা এগিয়ে এলে ধর্ষক পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এ ঘটনার ২০ মার্চ ধর্ষণের শিকার শিশুর বাবা বাদী হয়ে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ ধর্ষণকারীকে আদালতে সোপর্দ করে।

ধর্ষণকারী শিশু বিচারকের কাছে  ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। বর্তমানে আসামি গাজীপুরের শিশু সংশোধনাগারে রয়েছে।

৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক মামলার একমাত্র আসামিকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন।

