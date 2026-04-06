জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে অপর শিশুর ১০ বছরের আটকাদেশ

জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ মামলায় ১০ বছরের শিশুকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই আদেশ দেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফজলুল হক জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১৯ মার্চ দুপুরে ৫ বছর বয়সী শিশুটি বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে শিশুটিকে চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে অপর শিশু (১০) রাস্তার পাশে ভুট্টাখেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। শিশুর চিৎকারে মা-বাবাসহ স্থানীয়রা এগিয়ে এলে ধর্ষক পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এ ঘটনার ২০ মার্চ ধর্ষণের শিকার শিশুর বাবা বাদী হয়ে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ ধর্ষণকারীকে আদালতে সোপর্দ করে।
ধর্ষণকারী শিশু বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। বর্তমানে আসামি গাজীপুরের শিশু সংশোধনাগারে রয়েছে।
৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক মামলার একমাত্র আসামিকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন।
সৌদি আরবের মদিনা শহরে বুলডোজারের চাকায় আহত হয়ে এক প্রবাসী মারা গেছেন। তাঁর নাম আহমদ হোসেন (৫৮)। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে (সৌদি আরবের সময়) মদিনা শহরের চানাইয়া নামের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩২ মিনিট আগে
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ‘কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরিক্ত ফি আদায় করা হলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ আমাদের টাকায় শিক্ষকদের বেতন হয়। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যেন অযাচিত কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে কাজ চলছে।’৩৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের আগমনকে কেন্দ্র করে আবারও বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ গেট চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজুর নেতৃত্বে...৪০ মিনিট আগে
শ্যামনগরে খাসজমি দখলের অভিযোগে উপজেলা যুবদল নেতা জি এম হাবিবুল্লাহকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।১ ঘণ্টা আগে