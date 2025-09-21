Ajker Patrika
হবিগঞ্জে পারাবত এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল, ট্রেন চলাচল বন্ধ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ রেল জংশনের অদূরে খোয়াই নদীর ব্রিজের ওপর সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ায় সিলেট রুটে সকল প্রকার ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে।

ট্রেনটি শায়েস্তাগঞ্জ থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার পরপরই ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যায়।

পারাবত এক্সপ্রেসের লোকোমাস্টার আবু জাফর সিদ্দিকী জানান, চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিনের দুটি ফিউজ হঠাৎ জ্বলে যায় এবং ফ্যান বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ইঞ্জিনটি অচল হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফিউজ পরিবর্তন করতে হবে এবং এর জন্য কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শায়েস্তাগঞ্জ রেল জংশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার উত্তম কুমার দেব বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বিকল হওয়া ট্রেনটিকে উদ্ধারের জন্য সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে। পাহাড়িকা ট্রেনটি শায়েস্তাগঞ্জে পৌঁছানোর পর এর ইঞ্জিন দিয়ে পারাবতকে টেনে আনা হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রায় ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

বিষয়:

হবিগঞ্জশায়েস্তাগঞ্জরেলবন্ধট্রেনসিলেট বিভাগজেলার খবর
