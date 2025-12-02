Ajker Patrika

তুরাগতীরে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো জোড় ইজতেমা

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগতীরে আজ মঙ্গলবার সকালে দোয়া-মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জোড় ইজতেমা শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগতীরে আজ মঙ্গলবার সকালে দোয়া-মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জোড় ইজতেমা শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগতীরে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী জোড় ইজতেমা শেষ হয়েছে। তাবলিগ জামাতের শুরায়ি নেজামের (মাওলানা জুবারের) অনুসারীরা এতে অংশ নেন। বিশ্ব ইজতেমা আয়োজনের ৪০ দিন আগে এই ইজতেমা হয়।

আজ সকাল ৮টা ৫১ মিনিটে মোনাজাত শুরু হয়ে ৯টা ১৩ মিনিটে শেষ হয়। মোনাজাত করেন পাকিস্তানের মাওলানা আহমেদ বাটলা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শুরায়ি নেজামের গণমাধ্যম সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান।

হাবিবুল্লাহ রায়হান বলেন, মোনাজাতের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী জোড় ইজতেমা শেষ হয়েছে। এতে ২৭টি দেশ থেকে ৭৩২ জন বিদেশি মেহমান (অতিথি) অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হলো—পাকিস্তান, ভারত, সৌদি আরব, ইয়েমেন, কানাডা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, তিউনিসিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, নাইজার, আফগানিস্তান, জার্মানি, জাপান, চাদ, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মিসর, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

