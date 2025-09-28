Ajker Patrika
গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের কাশিমপুরে আজ রোববার বিকেলে পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। ছবি: সংগৃহীত
গাজীপুরের কাশিমপুরে আজ রোববার বিকেলে পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে জি এম এস টেক্সটাইল নামের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কারখানার কয়েকটি হিট মেশিন ও মালামাল পুড়ে গেছে।

আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মহানগরীর কাশিমপুর থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুলতান মার্কেট এলাকার কারখানাটিতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে ধোঁয়া দেখা গেলে কারখানার নিজস্ব অগ্নিনিরাপত্তাকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়লে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা তাসারফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, জি এম এস কম্পোজিট কারখানায় আগুন লেগে মুহূর্তেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে কোনাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট যুক্ত হয়ে যৌথভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা চলছে।

গাজীপুরগাজীপুর সদরকারখানাঢাকাঅগ্নিকাণ্ডপোশাকজেলার খবর
