শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে মারধরের শিকার সওজ কর্মী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের সময় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের কর্মী মারধরের শিকার হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টায় দিকে উপজেলার ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত রবিউল ইসলাম সওজ গাজীপুরের সার্ভেয়ার। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আজ বেলা ১১টা থেকে মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা ভাঙা শুরু করে সওজ বিভাগ। ওই এলাকার পলক সিএনজি পাম্পের পাশ থেকে শুরু করে উত্তর দিকে মসজিদের পাশে পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা হয়েছে কিছু বহুতল ভবনের অবৈধ অংশবিশেষ।
স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানায়, অভিযান চলার একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা বাধা দেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান। বেলা দেড়টার দিকে আভিযানিক দলের সঙ্গে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উত্তর দিকে অবস্থান করছিলেন। এ সময় দক্ষিণ দিকে অবস্থান করছিলেন সার্ভেয়ার রবিউল ইসলাম। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা রবিউল শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। রবিউলকে ধরে পলক সিএনজি পাম্পের পাশের একটি ভবনে নিয়ে যায় তারা। প্রচণ্ড মারধরে কপালে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান রবিউল। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলে এলে হামলাকারীরা তাঁকে রেখে চলে যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একাধিক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, সওজের কয়েকজন অসাধু কর্মকর্তা অবৈধ কয়েকটি স্থাপনা না ভাঙার শর্তে সেগুলোর মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। ফলে ওই স্থাপনাগুলো বাদ দিয়ে অন্যগুলো ভাঙা হচ্ছিল। এতে একটি পক্ষ খেপে যায়। একপর্যায়ে তারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও হামলা চালায়।
আহত সওজ কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সওজের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশফাকুল হক চৌধুরী ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, তাঁর চোখে সবাই সমান। অবৈধ সব স্থাপনা ভাঙা হচ্ছিল। এখানে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানান তিনি। এ ছাড়া হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘হামলা করবে কেন? তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত। আমি এই বিষয়টি দেখছি।’
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের সময় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের কর্মী মারধরের শিকার হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টায় দিকে উপজেলার ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত রবিউল ইসলাম সওজ গাজীপুরের সার্ভেয়ার। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আজ বেলা ১১টা থেকে মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা ভাঙা শুরু করে সওজ বিভাগ। ওই এলাকার পলক সিএনজি পাম্পের পাশ থেকে শুরু করে উত্তর দিকে মসজিদের পাশে পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা হয়েছে কিছু বহুতল ভবনের অবৈধ অংশবিশেষ।
স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানায়, অভিযান চলার একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা বাধা দেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান। বেলা দেড়টার দিকে আভিযানিক দলের সঙ্গে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উত্তর দিকে অবস্থান করছিলেন। এ সময় দক্ষিণ দিকে অবস্থান করছিলেন সার্ভেয়ার রবিউল ইসলাম। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা রবিউল শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। রবিউলকে ধরে পলক সিএনজি পাম্পের পাশের একটি ভবনে নিয়ে যায় তারা। প্রচণ্ড মারধরে কপালে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান রবিউল। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলে এলে হামলাকারীরা তাঁকে রেখে চলে যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একাধিক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, সওজের কয়েকজন অসাধু কর্মকর্তা অবৈধ কয়েকটি স্থাপনা না ভাঙার শর্তে সেগুলোর মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। ফলে ওই স্থাপনাগুলো বাদ দিয়ে অন্যগুলো ভাঙা হচ্ছিল। এতে একটি পক্ষ খেপে যায়। একপর্যায়ে তারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও হামলা চালায়।
আহত সওজ কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সওজের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশফাকুল হক চৌধুরী ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, তাঁর চোখে সবাই সমান। অবৈধ সব স্থাপনা ভাঙা হচ্ছিল। এখানে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানান তিনি। এ ছাড়া হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘হামলা করবে কেন? তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত। আমি এই বিষয়টি দেখছি।’
সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদেরকে চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।২৭ মিনিট আগে
একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।৩৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন...২ ঘণ্টা আগে