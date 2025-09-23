কেমিক্যাল গুদামে আগুন: ধ্বসস্তূপ থেকে নির্গত গ্যাস ক্ষতিকর, চলাচলে সতর্কতা

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রাসায়নিক গুদাম থেকে নির্গত গ্যাস মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ১০০ মিটারের মধ্যে জনসাধারণের চলাচলে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক ছালেহ্ উদ্দিন আহমেদ এ কথা জানান। তিনি বলেন, গুদামের ভেতরে এখনো রাসায়নিক তেজস্ক্রিয়তা আছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ওই স্থান সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবে। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নিহতের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ সময় বুয়েটের রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষক মো. খাইরুল বাহার, ফারহাতুল আবরারসহ ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গতকাল সোমবার টঙ্গী এলাকার ওই কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি, উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি, কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটিসহ মোট সাতটি ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নেভানোর কাজ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনজন কর্মী, একজন কর্মকর্তাসহ পাঁচজন আহত হন।
এর মধ্যে আজ দগ্ধ শামীম আহমেদ (৪২) নামের একজন ফায়ার সার্ভিসের ফাইটার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
