Ajker Patrika

শ্রীপুরে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে অগ্নিসংযোগ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বাসে আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) ফজরের সময় উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের এমসি বাজার এলাকার সুফিয়া টেক্সটাইল মিলের পাশে এই ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এমন একটি ভিডিও আমরা দেখছি। এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারিনি। পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়:

গাজীপুরবাসশ্রীপুর (গাজীপুর)আগুনঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...