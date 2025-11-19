Ajker Patrika

গাজীপুরে কয়েল কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৭ ইউনিট

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১২
গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় কয়েল কারখানায় আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় একটি কয়েল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট। আজ বুধবার বেলা পৌনে ১টার দিকে ফিনিশ নামের কয়েল তৈরির কারখানাটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসী জানায়, আজ বেলা পৌনে ১টার দিকে বাঘের বাজার এলাকায় অবস্থিত কয়েল কারখানা স্ট্যান্ডার্ড ফিনিশ কয়েল কোম্পানি লিমিটেডে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন কারখানার বিভিন্ন ইউনিটে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের ধোঁয়ায় পুড়ো এলাকা কালো হয়ে যায়, যা অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের প্রথমে দুটি এবং পরে পর্যায়ক্রমে আরও পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। বেলা ২টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় কয়েল কারখানায় আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ দুপুরে বাঘের বাজার এলাকার ফিনিক্স কারখানায় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত। এ সময় কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে আগুনের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন স্টেশনের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ বিষয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট কাজ করছে।

