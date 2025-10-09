Ajker Patrika
ফরিদপুরে আখ চাষ বাড়াতে মতবিনিময়

মধুখালী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি
ফরিদপুরে আখ চাষ বাড়াতে মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরে আখ চাষ বাড়াতে মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকল আখচাষি কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে আখ চাষ বৃদ্ধি, আখের ডগা কাটা প্রতিরোধ, আখের মূল্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আখচাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে চিনিকলের মিলস গেট সাবজোন অফিস প্রাঙ্গণে এই মতবিনিময় সভা হয়।

এতে সভাপতিত্বে করেন আখচাষি ও কল্যাণ সংস্থার নেতা মতিয়ার রহমান সরদার।

বক্তব্য দেন চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মুহাম্মাদ আনিস উজ্জামান, আখচাষি কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম ঝটু, চিনিকলের ব্যবস্থাপক (সিপি) মো. ইমরুল হাসান, ব্যবস্থাপক কানিজ ফাতেমা রোকসানা, মিলসগেটস সাবজোনের সহব্যবস্থাপক মো. মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে আখ চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় আখের দাম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। চিনিকলগুলোয় চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি অন্য কিছু উৎপাদন করতে হবে।

