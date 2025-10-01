Ajker Patrika
ফরিদপুরে বাস-কুরিয়ার কার্গোর মুখোমুখি সংঘর্ষ: কার্গোচালক আশঙ্কাজনক, আহত বেশ কয়েকজন

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আজ সকালে দুটি পরিবহনেরই সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে কুরিয়ার সার্ভিসের কার্গো পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনায় কার্গোচালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। এ ছাড়া বাসের চালকসহ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের কানাইপুর বাজারের ব্রিজসংলগ্ন জাহাঙ্গীর টাওয়ারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঢাকা থেকে খুলনাগামী এসআর পার্সেল সার্ভিসের একটি কার্গোর সঙ্গে ফরিদপুরগামী লোকাল যাত্রীবাহী পরিবহন শাহারিয়া-২ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি পরিবহনেরই সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ওসি জানান, আহত দুই চালকই গুরুতর জখম হয়েছেন এবং বাসের কয়েকজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন।

স্থানীয়রা দ্রুত কার্গোচালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। আহত দুই চালককেই ওই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে কার্গো পরিবহনের চালক বেশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

তাৎক্ষণিকভাবে আহত কার্গোচালক ও বাসচালকের পরিচয় জানা যায়নি।

বিষয়:

ফরিদপুরঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাফরিদপুর সদরঢাকা
