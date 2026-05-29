Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুর মেডিকেলে হামের উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ মে ২০২৬, ১৫: ৪৭
ফরিদপুর মেডিকেলে হামের উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৩০ শিশু।

আজ শুক্রবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন মাহামুদুল হাসান। তিনি বলেন, বর্তমানে জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোয় ১২৯ জন শিশু চিকিৎসাধীন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩৩ জন।

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো রাজবাড়ী সদর উপজেলার মাটিপাড়া এলাকার রেজাউল হোসেনের ৯ মাস বয়সী ছেলে আয়ান এবং ফরিদপুর সদর উপজেলার হারুকান্দি এলাকার মোহাম্মদ কামরুল ইসলামের তিন মাস বয়সী ছেলে আব্দুল্লাহ।

সিভিল সার্জন মাহমুদুল হাসান বলেন, হামের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ মে পর্যন্ত জেলার হাসপাতালগুলোয় হামের উপসর্গ নিয়ে ১ হাজার ৯৯২ জন ভর্তি হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১ হাজার ৮৩১ জন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

শিশু মৃত্যুফরিদপুরঢাকা বিভাগফরিদপুর সদরজেলার খবরহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত