হাবিপ্রবিতে এআই উদ্ভাবনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) প্রথমবারের মতো বায়োমেডিকেল ইনটেলিজেন্স, এআই উদ্ভাবন ও উদীয়মান টেকসই প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ জুন) বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভবনের কনফারেন্স রুমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাবিপ্রবির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার, ট্রেজারার ড. এম জাহাঙ্গীর কবির, ডিন ড. মো. জামিল সুলতান ও ড. মো. দেলোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিনা সুলতানা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মো. এনামউল্যা বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োমেডিকেল ইন্টেলিজেন্স ও টেকসই উদীয়মান প্রযুক্তি আগামী দিনের শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
এনামউল্যা বলেন, হাবিপ্রবি একটি গবেষণামুখী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ড. মো. এনামউল্যা আশা প্রকাশ করেন, এই কংগ্রেসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ ফলাফল স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প এবং টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও প্রযুক্তিবিদেরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্ব অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।
এই পর্বে বাংলাদেশসহ বিশ্বের পাঁচটি দেশের (বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়া) শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সমসাময়িক প্রযুক্তির ওপর তাঁদের কিনোট (Keynote) বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
তাঁরা হলেন ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান, মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন, যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষণা সহযোগী ড. মো. আল আমিন, দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (কেইএআইএসটি) গবেষক ড. ইরফান উল্লাহ এবং জার্মানির পাডারবর্ন ইউনিভার্সিটির গবেষণা সহযোগী ও পিএইচডি গবেষক উমাইর কুদুস।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে আয়কর আইনজীবী শ্যামল চন্দ্র দাসের চোখের দৃষ্টি হারানোর প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। সোমবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর বিচারের দাবি জানানো হয়।২ মিনিট আগে
ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিন পর একটি কাশবন থেকে শাহাদাত হোসেন (৮) নামে এক শিশুর গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন ৫ জনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।৪ মিনিট আগে
ভোলার মনপুরার মেঘনায় ফের জেলের জালে ধরা পড়ছে রাজা ইলিশ। মাছটির ওজন ২ কেজি ৪০০ গ্রাম। রাজা ইলিশটি নিলামে ৯ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি করা হয়।৭ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সেনা হেফাজতে নিহত পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলু হত্যা মামলার তদন্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সিআইডির ডিআইজি মোহাম্মদ হাসান বারী নূর। সোমবার জীবননগরে গিয়ে তিনি আটক ও আটকে রাখার স্থান ঘুরে দেখেন এবং তথ্য-আলামত সংগ্রহ করেন।১০ মিনিট আগে