দিনাজপুর জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

দিনাজপুর প্রতিনিধি
আলতাফুজ্জামান মিতা‌। ছবি: আজকের পত্রিকা
আলতাফুজ্জামান মিতা‌। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লী‌গের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুজ্জামান মিতা‌কে গ্রেপ্তার ক‌রে‌ছে পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রা‌তে দিনাজপু‌রের বিরামপুর পৌরসভার মাহমুদপুর এলাকা থে‌কে তাঁকে গ্রেপ্তার ক‌রা হয়।

আলতাফুজ্জামান মিতা ‌জেলা আওয়ামী লী‌গের সাধারণ সম্পাদকের দা‌য়িত্বে আছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর থে‌কে তি‌নি পলাতক। তবে পলাতক থাকলেও সম্প্রতি সামা‌জিক যোগা‌যোগমাধ্যম ফেসবু‌কে তাঁকে সরব থাক‌তে দেখা গে‌ছে।

দিনাজপুরের অতি‌রিক্ত পু‌লিশ সুপার (ক্রাইম) আনোয়ার হো‌সেন জানান, ‘সাম্প্রতিক সম‌য়ে নেতা-কর্মীদের চাঙা রাখ‌তে ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালে ফেসবু‌কে তি‌নি নানা কর্মকাণ্ডের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পু‌লিশ বেশ কিছুদিন থে‌কে তাঁ‌কে খুঁজছিল। গোপন সংবা‌দের ভি‌ত্তি‌তে বিরামপুর এলাকার এক‌টি বা‌ড়ি থে‌কে তাঁ‌কে আটক করা হ‌য়ে‌ছে। তাঁর না‌মে বি‌ভিন্ন থানায় ৭ থে‌কে ৮টি মামলা চলমান আছে।

