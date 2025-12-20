Ajker Patrika
জাতীয়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল সংশোধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ইসি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সংশোধিত তফসিলে রিটার্নিং কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের আপিল করার সময় দুদিন কমানো হয়েছে। আপিলের সময় ৫-১১ জানুয়ারি পরিবর্তন করে ৫-৯ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে, আপিল নিষ্পত্তির তারিখ দুদিন বাড়ানো হয়েছে। ১২–১৮ জানুয়ারির পরিবর্তে ১০-১৮ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

বিষয়:

তফসিলইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
