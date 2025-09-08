সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিবি।
আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি জানান, গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা রয়েছে।
তালেবুর রহমান আরও জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম, জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের ষড়যন্ত্র এবং বেআইনি সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তদের কাছে উসকানিমূলক বেশ কিছুর পরিকল্পনা-সংক্রান্ত আলামত পাওয়া গেছে।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ‘মঞ্চ-৭১’ নামক একটি সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যেটি এরই মধ্যে গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী আবু আলম মো. শহীদ খান সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০১৪ সালে তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারের সচিব হিসেবে ওই বছরের ১৭ জানুয়ারি অবসর গ্রহণের পর ২০ জানুয়ারি তিনি টেলিভিশনটির শীর্ষ পদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।
সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিবি।
আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি জানান, গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা রয়েছে।
তালেবুর রহমান আরও জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম, জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের ষড়যন্ত্র এবং বেআইনি সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তদের কাছে উসকানিমূলক বেশ কিছুর পরিকল্পনা-সংক্রান্ত আলামত পাওয়া গেছে।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ‘মঞ্চ-৭১’ নামক একটি সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যেটি এরই মধ্যে গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী আবু আলম মো. শহীদ খান সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০১৪ সালে তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারের সচিব হিসেবে ওই বছরের ১৭ জানুয়ারি অবসর গ্রহণের পর ২০ জানুয়ারি তিনি টেলিভিশনটির শীর্ষ পদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।
যশোরের মনিরামপুরে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা না পেয়ে ভ্যানচালক মিন্টু হোসেনকে (৪০) কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি সাব্বির রহমানকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার হরিদাসকাটি ইউনিয়ন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৪ মিনিট আগে
রোববার সকাল ৮টা ৮ মিনিটে মাথায় টুপি ও পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ওই বাসায় প্রবেশ করেন। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, তাঁকে বেলা ১১টা ২২ মিনিটে একবার বাসা থেকে বের হতে দেখা যায়, তবে ১২ মিনিট পরই তিনি আবার প্রবেশ করেন। এরপর বেলা ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁকে আর বের হতে দেখা যায়নি।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিদ মাহমুদকে (৫৫) গ্রেপ্তার করেছে রংপুর মহানগর পুলিশ। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর নগরীর ধাপ বাজারের নীলকুঠি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ১৬ জনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার কলাগাঁও নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের আজ (৮ সেপ্টেম্বর) জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে