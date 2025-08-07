শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অবৈধভাবে ডাম্পট্রাক দিয়ে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড, অপর একজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের কুমারভোগ ব্রিজসংলগ্ন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেলের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।
এ সময় তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সড়ক পরিবহন আইনে এক ব্যক্তিকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং অপর একজনকে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ১ লাখ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অবৈধভাবে ডাম্পট্রাক দিয়ে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড, অপর একজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের কুমারভোগ ব্রিজসংলগ্ন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেলের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।
এ সময় তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সড়ক পরিবহন আইনে এক ব্যক্তিকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং অপর একজনকে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ১ লাখ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
দীর্ঘদিনের পুরোনো বসতি হলেও এ পথে এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। সড়কটি কাঁচা থাকায় বর্ষা এলেই পরিণত হয় কাদা-পথে। এ সময় এই পথ হয়ে কৃষিপণ্য পরিবহন, শিক্ষার্থীদের যাতায়াত কিংবা অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া—সবই হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য।৮ মিনিট আগে
স্থানীয় পুলিশ ও মিল সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ এক বছর বন্ধ থাকার পর গত ২৮ জুলাই গাভুরকাছ গ্রামের ওমর হাসান, মাঈনুল হাসান মিল্টন ও মোবারকপুর গ্রামের রুহুল আমিন মিলে আবু সাঈদ অটো রাইসমিলটি আবার চালু করেন। বর্তমানে সেখানে ১৮ থেকে ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন।১৩ মিনিট আগে
রানিহাটি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘পরীক্ষার হলে বসে খাতায় লিখছিলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে মাইকের প্রচণ্ড শব্দ আসতে থাকে। এতে খুব বিরক্ত লাগছিল। এভাবে পরীক্ষা চলাকালে মাইক ব্যবহার একদমই উচিত হয়নি।’১৫ মিনিট আগে
ফরিদপুরে একটি বেসরকারি কোম্পানির বিরুদ্ধে সেতু-কালভার্টসহ খাল দখলের অভিযোগ উঠেছে। এতে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে চারটি মাঠের প্রায় ২ হাজার বিঘা জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আশপাশের গ্রামগুলোর প্রায় ৮ হাজার কৃষক।৫ ঘণ্টা আগে