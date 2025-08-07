Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অবৈধভাবে ডাম্পট্রাক দিয়ে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড, অপর একজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।

বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের কুমারভোগ ব্রিজসংলগ্ন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেলের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।

জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সড়ক পরিবহন আইনে এক ব্যক্তিকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং অপর একজনকে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ১ লাখ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জকারাদণ্ডঅপরাধঢাকা বিভাগশ্রীনগরঅবৈধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল পুনর্বিন্যাস আনছে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলে

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে কক্সবাজার ভ্রমণ: ৫ নেতাকে শোকজ করল এনসিপি

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

৬ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি, আসবেন পুতিনও

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আফগানিস্তানে তালেবানের শাসন: বাস্তবতা বনাম প্রচারণা

আফগানিস্তানে তালেবানের শাসন: বাস্তবতা বনাম প্রচারণা

পাইপলাইনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় জ্বালানি সরবরাহ

পাইপলাইনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় জ্বালানি সরবরাহ

নির্বাচন রোজার আগেই, ঘোষণা আসতে পারে আজ

নির্বাচন রোজার আগেই, ঘোষণা আসতে পারে আজ

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন চাননি সাবেক সেনাপ্রধান হারুন-অর-রশীদ

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন চাননি সাবেক সেনাপ্রধান হারুন-অর-রশীদ

৩ আগস্ট বিমানবন্দরে বাধা পান তাপস, হাসিনাকে অনুরোধ করেন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে—অডিও ফাঁস

৩ আগস্ট বিমানবন্দরে বাধা পান তাপস, হাসিনাকে অনুরোধ করেন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে—অডিও ফাঁস

সম্পর্কিত

কাদাপথে তিন কিলোমিটারে চরম দুর্ভোগ

কাদাপথে তিন কিলোমিটারে চরম দুর্ভোগ

আটপাড়ায় অটো রাইস মিলে শ্রমিকের মৃত্যু

আটপাড়ায় অটো রাইস মিলে শ্রমিকের মৃত্যু

পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে কলেজের ভেতরে বিএনপির সমাবেশ

পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে কলেজের ভেতরে বিএনপির সমাবেশ

শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা