তিন ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার আগুন

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
তিন ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি সাভারের আশুলিয়ার পলমল গ্রুপের পোশাক কারখানার আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত রয়েছেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) জামগড়ায় অবস্থিত পলমল গ্রুপের আয়েশা ক্লোথিং লিমিটেড কারখানায় বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে আটতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছেন শ্রমিকেরা। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে কারখানার শ্রমিকেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে সাভার ও আশুলিয়ার বিভিন্ন স্টেশন থেকে ফায়ার সার্ভিসের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেলা সাড়ে ৩টার দিকেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।
আগুনে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। তবে আগুনের তীব্রতায় আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
পলমল গ্রুপের কাটিং সেকশনের কর্মী হাবিবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘১১টা ৫০ মিনিটে আগুন লাগার পর আমাদের দ্রুত নিচে নেমে যেতে বলা হয়। পরে নিচে নেমে জানালা দিয়ে দেখি, অনেক ধোঁয়া বের হচ্ছে। যানজটের কারণে ফায়ার সার্ভিস দেরিতে পৌঁছায়, ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।’ তিনি জানান, ভবনটির দোতলায় ফিনিশিং গোডাউন রয়েছে। যেখানে শিপমেন্টের জন্য মালামাল রেডি করা থাকে। সেখানে কার্টন দিয়ে ভর্তি। সেই সেকশনেই আগুন লেগেছে।
আয়েশা ক্লোথিং লিমিটেডের তিনতলায় কর্মরত আরেক শ্রমিক মো. জিবাত হোসেন বলেন, ‘ফায়ার অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই নিচে নেমে আসি। সব শ্রমিক সুস্থভাবেই বের হয়ে এসেছে।’
আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তাকারী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শ্রমিক বলেন, আগুন লেগেছে ১২টার আগে। এখন বাজে ৩টা। এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। মূল আগুন তো ফিনিশিং সেকশনের ভেতরে। বাইরে থেকে পানি দিলে তো হবে না।
ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোন ৪-এর উপসহকারী পরিচালক মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘বর্তমানে ৯টি ইউনিট কাজ করছে। কারখানার আটতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ওয়্যারহাউসে আগুন লেগেছে। প্রচুর ধোঁয়া ও তাপ এখানে। আমরা চেষ্টা করছি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। তবে আরও সময় লাগবে।’
