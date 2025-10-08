Ajker Patrika
উত্তরায় ৬২ লাখ টাকার নিষিদ্ধ সিগারেটসহ গ্রেপ্তার ২

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরায় আমদানি নিষিদ্ধ ৬২ লাখ টাকা মূল্যের সিগারেট জব্দ এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন রিয়াজুল ইসলাম (৪০) ও রিপন শেখ (৫০)।

উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ২ নম্বর সড়কের তাকওয়া মসজিদ-সংলগ্ন এলাকা থেকে আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৫০০ প্যাকেট সিগারেট জব্দ করা হয়। এ সময় আমদানি নিষিদ্ধ ডানহিল সিগারেট পরিবহনে ব্যবহৃত একটি কাভার্ড ভ্যান জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া চোরাচালানকারীরা হলেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বরিপাশা গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে রিয়াজুল ইসলাম এবং বাগেরহাটের সদর উপজেলার গোপালখাটি গ্রামের ইমদাদুল শেখের ছেলে রিপন শেখ।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খন্দকার সাজ্জাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বুধবার রাতে বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ৬২ লাখ টাকার আমদানি নিষিদ্ধ সিগারেটসহ রিয়াজ ও রিপন নামের দুই চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৫০০ প্যাকেট ডানহিল সিগারেট জব্দ করা হয়।’

এসআই বলেন, পরে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে এসআই বলেন, ‘গ্রেপ্তার হওয়া চক্রটি ভারত থেকে অবৈধভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব সিগারেট বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারত থেকে সিগারেট নিয়ে এসে বাংলাদেশের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করত।’

আমদানিআমদানি–রপ্তানিপুলিশরাজধানীসিগারেটউত্তরা
