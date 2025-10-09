নওগাঁর সাবেক এমপি ওমর ফারুকসহ আ. লীগের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ওমর ফারুক সুমনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান। তিনি জানান, গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চলছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।
১৯৪০ সাল থেকে ওষুধ কোম্পানিগুলো খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের ১৫ শতাংশ কমিশন দিয়ে আসছিল। বর্তমানে তা কমে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই কমিশন ৩০ শতাংশের বেশি।১৬ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী মো. সরওয়ার হোসেনের (৫০) ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলার এজাহারভুক্ত অন্যতম আসামি মো. সাব্বিরকে বৃহস্পতিবার সকালে আটক করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ৩টার দিকে মালিবাগের ফরচুন শপিং মলের ‘শম্পা জুয়েলার্স’ নামের দোকানটিতে চুরি হয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, দু’জন চোর বোরকা পরে এসে দোকানের শাটারের তালা কেটে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়।২ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার তাড়াশ পৌর শহরের উলিপুর ব্রিজের পাশে ভটভটির ধাক্কায় দুজন নিহত হন। তারা হলেন অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন (৩৫) ও শিশু যাত্রী জনি (১২)। তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।২ ঘণ্টা আগে