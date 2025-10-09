Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

নওগাঁর সাবেক এমপি ওমর ফারুকসহ আ. লীগের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ওমর ফারুক সুমনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান। তিনি জানান, গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চলছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

বিষয়:

নওগাঁঢাকা জেলাএমপিরাজধানীঢাকা বিভাগডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তিরক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

জামায়াতে আগ্রহ বিদেশিদের

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

সম্পর্কিত

ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিক্র‍য় কমিশন বাড়ানোর দাবি

ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিক্র‍য় কমিশন বাড়ানোর দাবি

নওগাঁর সাবেক এমপি ওমর ফারুকসহ আ. লীগের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁর সাবেক এমপি ওমর ফারুকসহ আ. লীগের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়: অফিস সহকারীর ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, আটক ১

রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়: অফিস সহকারীর ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, আটক ১

বোরকা পরে এসে দোকান লুট, ৫০০ ভরি সোনা খোয়া যাওয়ার অভিযোগ মালিকের

বোরকা পরে এসে দোকান লুট, ৫০০ ভরি সোনা খোয়া যাওয়ার অভিযোগ মালিকের