Ajker Patrika
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শ্যামলীতে বসতঘরে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শ্যামলীতে বসতঘরে আগুন
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর শ্যামলীতে কয়েকটি টিনশেড বসতঘরে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে শ্যামলীর ৩ নম্বর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফায়ার সার্ভিস জানায়, খবর পেয়ে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়:

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