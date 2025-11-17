হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

প্রতিনিধি, উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা)
রাজধানীর উত্তরায় ঢাকা-১৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম মাহমুদের বাড়ি ভাঙচুর ও গাড়িতে আগুন দিয়েছে একদল লোক। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।
উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের বটতলা এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য হাবিব হাসানদের পুরোনো বাড়িতে আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
বাড়িটি ডুপ্লেক্স বাড়ি। পরে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় দেড় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। গাড়িটি নাদিম মাহমুদ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতেন।
এ ঘটনায় বাড়ির কেয়ারটেকার মো. হৃদয় ও নাদিম মাহমুদের কর্মচারী মো. বিপ্লব আহত হয়েছেন। তাঁদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম হয়েছে।
জানা গেছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের সাবেক এমপি হাবিব হাসানের বাড়ির সামনে একটি মিছিল বের করেছিল একদল লোক। পরে ওই মিছিলের লোকজন হঠাৎ করে হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম মাহমুদের বাড়িতে জোরপূর্বক ঢুকে ভাঙচুর ও বাড়ির সামনে পার্কিং করা একটি মাইক্রোবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।
নাদিম মাহমুদের গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ কারখানা ওভেন লেভেলের সাব-কন্ডাক্টর ফারুক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসরের নামাজের সময় বাড়ির সামনে দিয়ে একটি মিছিল যাচ্ছিল। মিছিল থেকে হটাৎ করে লোকজন এসে সিকিউরিটি গার্ডকে মারধর করে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ি ভাঙচুর করে।
ফারুক হোসেন আরও বলেন, আগুন লাগানোর পাঁচ মিনিট আগে গাড়িটি বাইর থেকে এসে বাড়িতে ঢুকেছিল। পরে গাড়িটি পার্কিং করে চালক নেমে যাওয়ামাত্রই আগুন লাগানো হয়।
জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর নাদিম মাহমুদ ও তাঁর পরিবারের লোকজন কেউই বাড়িতে থাকেন না। শুধু কেয়ারটেকার ও কর্মচারীরা বাড়িটি দেখভাল করেন।
আগুন লাগানোর আগে বাড়ির গেটে দায়িত্ব পালন করছিলেন কেয়ারটেকার মো. হৃদয়। তিনি বলেন, ‘মিছিলের সময় গেট লাগানো ছিল। কিছু লোকজন আমাকে মারধর করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর কিছু লোকজন টিন ও কাঠের বেড়া দিয়ে আটকানো গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। একপর্যায়ে বাড়ির গেটে পার্কিং করা গাড়িটি পুড়িয়ে ফেলে।’
কেয়ারটেকার হৃদয় বলেন, ‘হামলায় আমার ডান হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আহত হয়েছি।’
নাদিম মাহমুদের কর্মচারী মো. বিপ্লব বলেন, ‘আমি বাসায় কাজ করি। যখন লোকজন বাসায় ঢুকে ভাঙচুর চালাচ্ছিল, তখন আমি বাধা দিয়েছিলাম। পরে তারা আমাকে মারধর করেছে।’
ওই এলাকার বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আগুন লাগার পর আমরা ফায়ার সার্ভিসকে কল দিয়েছিলাম। কিন্তু সময়মতো ফায়ার সার্ভিস আসে নাই। পরে নাদিম মাহমুদের মাদ্রাসার লোকজন ও কর্মচারীরা দেড় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। আগুন নেভানোর পর ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসেছে। কিন্তু তার আগেই পুরো গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।’
এদিকে বাড়ি ভাঙচুর ও গাড়িতে আগুন লাগানোর খবর পেয়ে তুরাগ থানা, উত্তরা পশ্চিম থানা, র্যাব-১ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত র্যাব-পুলিশকে ঘটনাস্থলে থাকতে দেখা যায়।
ঘটনাস্থলে থাকা উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদউল্লাহ ফয়সল বলেন, ‘আগুনের খবর পেয়ে এসে দেখি গাড়িতে আগুন জ্বলছে। আরেকটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল, সেটা নিয়ে কাজ করছিলাম। তাই আসতে বিলম্ব হয়েছে।’
পরিদর্শক ফয়সল বলেন, কারা আগুন দিয়েছে, শনাক্ত করা যায়নি। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর গণমিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার নগরীর চকবাজার–কাপড়িয়াপট্টি এলাকায় এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষ—মনিরুল হক চৌধুরী ও হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে চকবাজার এলাকা থেকে কুমিল্লা-৬ আসনের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে গণমিছিল শুরু হয়। মিছিলটি রাজগঞ্জ, মোগলটুলি, সার্কিট হাউস, ফৌজদারি মোড়, জেলখানা রোড ও পুলিশ লাইনস হয়ে কান্দিরপাড়ে এসে শেষ হয়।
মিছিলে অংশ নেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবায়লতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম প্রমুখ।
মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীরা অভিযোগ করে বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে হাজি ইয়াছিনপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় এবং কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলার সময় তারা ধাওয়া দিলে প্রতিপক্ষের লোকজন এলাকা ত্যাগ করে।
অন্যদিকে ইয়াছিনপন্থীদের দাবি, দিনভর কান্দিরপাড়–রাজগঞ্জ–চকবাজার এলাকায় তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ চলছিল। বিকেলে চকবাজার এলাকায় ‘বাইর থেকে আনা’ কিছু লোক জমায়েত করে মনিরুল গ্রুপ তাদের কর্মসূচিতে উসকানি দেয় এবং প্রথমে হামলা চালায়। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
এ বিষয়ে হাজি ইয়াছিনের অনুসারী কুমিল্লা জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি মো. আজাদ ও মহানগর যুবদল নেতা মনছুর নিজামী বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি করছিলাম। কিন্তু তারা বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’
মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান মজুমদার বলেন, কুমিল্লা-৬ সদর আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে আমরা বিশাল গণমিছিলের আয়োজন করেছিলাম। নগরীর চকবাজার থেকে মিছিলটি যখন বের হয়, তখন একটি পক্ষ আমাদের মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের মিছিলের কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বিষয়টির ক্ষয়ক্ষতি দেখে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নেতাদের অনুরোধ জানাব।’
গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ধানের শীষ এগিয়ে যাবে। এই আসন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের নেতার হাতে তুলে দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘সদর দক্ষিণের মতোই কুমিল্লা মহানগরকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে চাই।’
এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, চকবাজার এলাকায় হাজি ইয়াছিন ও মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় কয়েকটি পটকাসদৃশ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর ও নিমাইচড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুসা নাসের চৌধুরী।
এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ, নিমাইচড়া ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর লক্ষ্মী নারায়ণ এন্টারপ্রাইজের মালিক শিবেন্দ্রনাথ দত্তকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া একই অপরাধে নিমাইচড়া বাজারে অবস্থিত আজম এন্টারপ্রাইজের মালিক আজম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে ইউএনও মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত দাম ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীকে বেশি দামে সার বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মিছিল সমাবেশ করার অভিযোগে সোনাতলা উপজেলায় দুই যুবদল নেতাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বগুড়া জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
যাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম। জেলা যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালামকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা দলীয় সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন।
জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান বলেন, ৮ নভেম্বর বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপি থেকে ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান ও মিছিল সমাবেশ করা হয় শামিম হোসেন ও আব্দুস সালামের নেতৃত্বে। এ বিষয়ে প্রমাণসহ অভিযোগ উঠলে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে অব্যাহতি পাওয়া যুবদল নেতা শামিম হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, সে বিষয়ে কিছু জানি না। আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে কৈফিয়ত তলব করা হয়নি।’
শামিম আরও বলেন, ‘আমার নামে ১২ থেকে ১৪টি মামলা। গত বছরের পাঁচ আগস্টের পর বিএনপিতে নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হয়েছে। আমাকে যুবদল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও আমি ইউনিয়ন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে আছি। এ কারণে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধা নেই।’
উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে অজ্ঞাতনামা এক তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স ১৫–২০ বছরের মধ্যে হবে।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দিয়াবাড়ির উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের ঝোপের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাশ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ।
সরেজমিন দেখা যায়, ঝোপের ভেতরের ঘাসের ওপর লাশটি শোয়া অবস্থায় রয়েছে। গলায় রক্তাক্ত জখম, পেটে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের পরনে লাল ফুল হাতা গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট ছিল।
এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা একটি তরুণের গলাকাটা লাশ পেয়েছি। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। নিহতের নাম পরিচয় বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।’
সাদ্দাম হোসেন বলেন, নিহতের গলায় রশি দিয়ে বাঁধার দাগ দেখা গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
