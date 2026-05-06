Ajker Patrika
ঢাকা

এবার রায়েরবাগে আরেক শিশুর প্রাণ নিল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা

ঢামেক প্রতিনিধি
এবার রায়েরবাগে আরেক শিশুর প্রাণ নিল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা
ফাইল ছবি

রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় সুমাইয়া নুর তাকওয়া (৮) নামে আরও এক শিশু নিহত হয়েছে। নানির কাছে আবদার করে ললিপপ (চকলেট) কেনার টাকা নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পাড় হতে গেলে দ্রুতগতির অটোরিকশা ধাক্কা দেয় শিশুটিকে। এরপর হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরেও শেষ রক্ষা হয়নি।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে কদমতলির রায়েরবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত ৮টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় বাসার সামনে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় জান্নাতি (৫) নামে আরেক শিশু নিহত হয়েছে। তার বাবা দিনমজুর ও মা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন।

এ দিকে ঢামেকে আসা শিশু তাকওয়ার নানি মর্জিনা বেগম জানান, তাকওয়া তাঁর মেয়ের দ্বিতীয় সন্তান। মেয়ে কান্তা আক্তার স্বামী ও তিন মেয়েসহ সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলি এলাকায় থাকেন। স্থানীয় একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত তাকওয়া।

মর্জিনা বেগম জানান, তার নিজের বাসা কদমতলীর রায়েরবাগ বাজার এলাকায়। আজ সকালে ৩ মেয়েকে নিয়ে কান্তা আক্তার তাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। বিকেলে সবাই ঘুরতে বের হন। ফেরার সময় বাসার কাছে আসতেই তার কাছে ললিপপ (চকলেট) খাওয়ার আবদার করে নাতনি তাকওয়া। তিন নাতনির জন্য তিনটি ললিপপ কিনতে দৌড়ে রাস্তা পাড় হতে যায় তাকওয়া। এমন সময় একটি দ্রুতগতির অটোরিকশা তাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হয়।

দ্রুত তাকে স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি দেখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢামেকের চিকিৎসক পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে শিশুটি মারা গেছে বলে জানান।

এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য কদমতলি থানায় জানানো হয়েছে।

কামরাঙ্গীরচরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় প্রাণ গেল ৫ বছরের শিশুরকামরাঙ্গীরচরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় প্রাণ গেল ৫ বছরের শিশুর

উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে কামরাঙ্গীরচর এলাকায় অটোরিকশার চাপায় নিহত শিশু জান্নাতিকে হাসপাতালে নিয়ে তার আসা খালা ও প্রতিবেশী জানান, ঘটনার সময় বাসার সামনের গলিতে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল জান্নাতি। তার মা বাসার ভেতরে ঘরের কাজ করছিলেন। তখন আরেক শিশু জান্নাতিকে অচেতন অবস্থায় কোলে করে বাসার ভেতর নিয়ে যায়। সে জানায়, গলিতে একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা জান্নাতির ওপর দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল। রিকশাচালক পালিয়ে গেছে।

বিষয়:

শিশু মৃত্যুঢাকা জেলাঅটোরিকশারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতঢামেককদমতলীরাজধানীর চারপাশজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

রাজধানীতে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন না চালানোর অনুরোধ, কঠোর অবস্থানে ডিএমপি

রাজধানীতে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন না চালানোর অনুরোধ, কঠোর অবস্থানে ডিএমপি

এবার রায়েরবাগে আরেক শিশুর প্রাণ নিল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা

এবার রায়েরবাগে আরেক শিশুর প্রাণ নিল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা

সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে মিলল গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ

সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে মিলল গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ

বিদ্যুতায়িত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা আহত, ছেলের মৃত্যু

বিদ্যুতায়িত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা আহত, ছেলের মৃত্যু