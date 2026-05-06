লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ১৪: ৫১
দেশের ক্রিকেটে নাজমুল হাসান পাপন এখন অতীত। প্রায় দুই বছর ধরে তিনি আছেন দেশের বাইরে। তবে কোথায়, কখন কী করছেন, সামাজিক মাধ্যমের বরাতে দ্রুতই পৌঁছে যায় দর্শকদের কাছে। সেরকমই একটি ছবি নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।

লন্ডনের রাস্তায় বসে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ওলিউল্লাহ নোমান নামে এক ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই ছবি গতকাল মধ্যরাতে পোস্ট করেছেন। পাপনের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ভক্ত-সমর্থকেরা নানারকম মন্তব্য করছেন। এক সময়ের প্রভাবশালী বিসিবি সভাপতির এমন অবস্থা দেখে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে ধাক্কা খেয়েছেন।

পাপনের প্রবাসজীবনের ছবি যে এই প্রথম ভাইরাল হয়েছে তা নয়। এর আগে কখনো তাঁকে লন্ডনের সুপার শপে, কখনোবা যুক্তরাজ্যের রাজধানী শহরের কোনো এক এলাকায় হাঁটতে দেখা গেছে। অথচ দুই বছর আগেও পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিসিবিতে ছিল পাপনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। ২০১২ সালে বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন পাপন। ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের এমপিও। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর তাঁর বিসিবি অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। লন্ডন থেকেই তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা ছিলেন সে বছরের ২১ আগস্ট।

লন্ডনের রাস্তায় আইসক্রিম খাচ্ছেন নাজমুল হাসান পাপন। ছবি: ওলিউল্লাহ নোমান
পাপনের পদত্যাগের পর তিন সভাপতি এসেছে বিসিবিতে। আট মাস ফারুক আহমেদ বিসিবি সভাপতি থাকার পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) তাঁকে অপসারিত করেছিল। ২০২৫ সালের ৩১ মে আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিসিবি প্রধানের চেয়ারে বসেছিলেন। সে বছরের ৬ অক্টোবর নির্বাচনের পর ফের বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এ বছরের ৭ এপ্রিল এনএসসি বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছে। বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল।

