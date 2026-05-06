Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে মিলল গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে মিলল বর্ষা (২০) নামের এক গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ।

আজ বুধবার (৬ মে) রাত সাড়ে ৯টার দিকে নাসিক ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিমাইকাশারীর বউবাজার-সংলগ্ন একটি বাড়িতে মরদেহটি পাওয়া যায়। নিহত নারী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাগমারা এলাকার মামুনের (রুবেল) স্ত্রী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী আদমজী ইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী নিমাইকাশারীর মুহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন। তিন দিন ধরে ভুক্তভোগী নারীর ঘরটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। আজ সন্ধ্যার পর ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে প্রতিবেশীরা পুলিশকে জানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বজলুর রহমান বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে এসে বাইরে থেকে ঘর তালাবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছি। মরদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পরিদর্শক (তদন্ত) এবং পরিদর্শক (অপারেশন) স্যারের অপেক্ষায় রয়েছি। উনারা এলে মরদেহে হাত দেওয়া হবে।’

ভুক্তভোগী নারীর স্বামীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্বামীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত পড়ে জানানো হবে।

