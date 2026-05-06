রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

রাজধানীর ফার্মগেটে একটি মাইক্রোবাসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আজ বুধবার সকালে ফার্মগেটে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে এ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকালে হঠাৎ একটি মাইক্রোবাসে আগুন ধরে যায়। এ সময় আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গাড়িটি পুড়ে গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে চলন্ত মাইক্রোবাসটিতে একটা বিকট আওয়াজ হয়। এসময় মাইক্রোবাসটির ভেতরে যারা ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে নেমে যান। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যাশৈন্যু মারমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ফার্মগেটে একটা মাইক্রোবাসে আগুন লাগে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই আগুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে পাঁচজনের দেহে হাম শনাক্ত হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
সৌদি আরব থেকে এক লাখ টন ক্রুড অয়েল জ্বালানি নিয়ে ‘এমটি নিনেমিয়া’ নামে একটি জাহাজ আজ বুধবার (৬ মে) চট্টগ্রামে আসছে।২ ঘণ্টা আগে
বাবা রকিব মিয়া বলেন, ‘শুধু আইসিইউ সংকটের কারণে আমার বুকের ধনকে হারালাম। শেষ দিকে তার অবস্থা এতটাই জটিল হয়েছে যে তখন আইসিইউর খুব প্রয়োজন ছিল।’২ ঘণ্টা আগে
আজ বুধবার সকাল ৮টায় উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার তেঁতুলবাড়িয়া হাজীপাড়ার সানোয়ার হোসেন পলাশের বাড়ির গেটের সামনে থেকে বোমাসদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে