বিদ্যুতায়িত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা আহত, ছেলের মৃত্যু

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে এক স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন ছেলেটির মা। নিহত মো. ফয়সাল (১৭) উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মী গ্রামের মো. ইয়াসিন ব্যাপারীর ছেলে। সে চরক্লার্ক উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
বুধবার বেলা দেড়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরের দিকে নিজ বাড়িতে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে পড়ে ফয়সাল। ছেলেকে ছটফট করতে দেখে মা তাকে বাঁচাতে দৌড়ে যান এবং তাকে স্পর্শ করামাত্রই তিনিও বিদ্যুায়িত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ফয়সালকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে তার মা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রুবেল জানান, সন্তানকে বাঁচাতে গিয়েই মূলত মা গুরুতর আহত হয়েছেন।
নোয়াখালী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক রাজিব আহমেদ চৌধুরী বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। শরীরে বিদ্যুৎস্পর্শের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।’
