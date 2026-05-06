রাজধানীতে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন না চালানোর অনুরোধ, কঠোর অবস্থানে ডিএমপি

রাজধানীতে ‘লক্কড়-ঝক্কড়’, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযোগী বাস এবং পণ্য পরিবাহী যানবাহন না চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। অন্যথায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ারের সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কিছু লক্কড়-ঝক্কড়, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযোগী বাস এবং পণ্য পরিবাহী যানবাহন ঢাকা মহানগরে চলাচল করছে। এ ধরনের যানবাহন প্রায়ই রাস্তা, ফ্লাইওভার, সেতুর ওপর বিকল হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি করে। যার ফলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে এবং সড়ক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই জনসাধারণের নিরাপত্তা, নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিত করতে রাজধানীতে ‘ইকোনমিক লাইফ’ অতিক্রান্ত লক্কড়-ঝক্কড়, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযোগী সকল প্রকার যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে ২০ বছর এবং ট্রাক, কাভার্ডভ্যানসহ অন্যান্য মালবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ২৫ বছর ইকোনমিক লাইফ নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন দিয়েছিল বিআরটিএ। ফলে ঢাকায় নির্ধারিত ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত যানবাহন না চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মালিক ও ড্রাইভারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে বাস মালিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, এরপরও যদি কেউ ঢাকা মহানগর এলাকায় ইকোনমিক লাইফ উত্তীর্ণ যানবাহন বিশেষ করে লক্কড়-ঝক্কড়, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযোগী যানবাহন চালায়, তাদের বিরুদ্ধে শিগগিরই কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা বা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে এ ধরনের যানবাহনের মালিক, চালক ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা চেয়েছে ডিএমপি।
