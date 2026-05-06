‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

বিতর্ক বেড়েই চলেছে হাসান জাহাঙ্গীরের ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ সিনেমা নিয়ে। মুক্তির ঘোষণার পর চিত্রনায়িকা মৌসুমী অভিযোগ তুলেছেন—সিনেমা নয়, নাটক হিসেবে কাজ করেছেন এতে। বিষয়টি প্রতারণা বলে দাবি করেন তিনি। মৌসুমীর এমন অভিযোগের পর কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ নিয়ে নতুন অভিযোগ আনলেন এ সিনেমার পোস্টারে থাকা ছোট পর্দার অভিনেত্রী জেবা জান্নাত। জানালেন, এই নামের কোনো নাটক বা সিনেমায় কাজ করেননি তিনি।
গত সোমবার কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের পোস্টার প্রকাশ করেন নির্মাতা হাসান জাহাঙ্গীর। দুটি পোস্টারেই মৌসুমী ও হাসান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা যায় জেবা জান্নাতকে। এরই মধ্যে সিনেমাটি নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। এমন বিতর্কিত সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অনেকেই নেতিবাচক মন্তব্য করেন জেবা জান্নাতকে নিয়ে। তাই ফেসবুকে পোস্ট শেয়ার করে জেবা জানান, তিনি কোনো সিনেমায় অভিনয় করেননি।
জেবা জান্নাত বলেন, ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ সিনেমা নিয়ে আমি কিছুই জানি না। কাছের বন্ধুরা ছবি পাঠিয়ে জানতে চাইল, আমি এতে অভিনয় করেছি কি না? দর্শকের বিভ্রান্তি দূর করতেই জানিয়ে দিয়েছি, আমি কোনো সিনেমায় অভিনয় করিনি।’
নিজের ছবি পোস্টারে দেখে বিব্রত হয়েছেন বলে জানান জেবা জান্নাত। তিনি বলেন, ‘আমি এই প্রজেক্টের আগে-পিছে কোথাও নেই। দীর্ঘদিন হাসান জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো কাজও হয়নি। সবশেষ তাঁর পরিচালনায় বৈশাখী টিভির সাত পর্বের একটি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলাম। সেখানে আমার কো-আর্টিস্ট ছিলেন সিয়াম মৃধা। সেই ফুটেজ হয়তো সিনেমায় ব্যবহার করা হতে পারে। যদি তা-ই হয়, তাহলে কীভাবে নাটকের ফুটেজ সিনেমায় ব্যবহার করা হয়! সেটা আবার সেন্সর পায় কীভাবে! পোস্টারে নিজেকে দেখে বিব্রত হয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ নামের কোনো কাজ আমার করা হয়নি, এ ছাড়া সিনেমা করার জন্য আমাকে কোনো পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়নি। এমনকি পোস্টারে ছবি ব্যবহার করার আগে অনুমতিও নেওয়া হয়নি। কাউকে না জানিয়ে ফুটেজ বা ছবি ব্যবহার করা উচিত না।’
জেবা জান্নাতের অভিযোগের বিষয়ে জানতে হাসান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন তিনি। শুধু বললেন, ‘জেবা জান্নাতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। পোস্টার প্রকাশের পর ট্রলের শিকার হয়েছে বিধায় সে এমন কথা বলছে।’ তবে এ সিনেমায় জেবা জান্নাত অভিনয় করেছেন কি না তা স্পষ্ট করেননি হাসান জাহাঙ্গীর। ১৫ মে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন নির্মাতা।
