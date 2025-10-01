Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বিজয়া দশমীতে থাকবে বাড়তি ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য: ডিএমপি কমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত

শারদীয় দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাড়তি পুলিশ বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বনানী পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সাজ্জাত আলী বলেন, যেখানে প্রতিমা বিসর্জন হবে, সেখানে এরই মধ্যে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অধিকসংখ্যক পুলিশ ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ঢাকাবাসীর উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার বলেন, যারা সাঁতার জানে না, তাদের নৌকায় না ওঠা ভালো। এ ছাড়া যারা সাঁতার জানে, তারাও লাইফ জ্যাকেট পরে নৌকায় উঠবেন; যাতে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে।

রাজধানীতে এবার ২৫৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে ডিএমপ কমিশনার আরও বলেন, ‘আজ নবমী, আগামীকাল বিসর্জন। এখন পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমরা প্রায় এক মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছি, যাতে সুন্দরভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদ্‌যাপিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর ও ডিএমপি সদর দপ্তরে নিরাপত্তাব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক হয়।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশডিএমপিনিরাপত্তাঢাকা বিভাগঢাকাগোয়েন্দা সংস্থা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

গাজাগামী ফ্লোটিলা থেকে যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহারের পর যা বললেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষককে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল গ্রামবাসী

নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষককে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল গ্রামবাসী

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন