বিজয়া দশমীতে থাকবে বাড়তি ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য: ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শারদীয় দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাড়তি পুলিশ বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বনানী পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সাজ্জাত আলী বলেন, যেখানে প্রতিমা বিসর্জন হবে, সেখানে এরই মধ্যে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অধিকসংখ্যক পুলিশ ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই।
ঢাকাবাসীর উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার বলেন, যারা সাঁতার জানে না, তাদের নৌকায় না ওঠা ভালো। এ ছাড়া যারা সাঁতার জানে, তারাও লাইফ জ্যাকেট পরে নৌকায় উঠবেন; যাতে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে।
রাজধানীতে এবার ২৫৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদ্যাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে ডিএমপ কমিশনার আরও বলেন, ‘আজ নবমী, আগামীকাল বিসর্জন। এখন পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমরা প্রায় এক মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছি, যাতে সুন্দরভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদ্যাপিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর ও ডিএমপি সদর দপ্তরে নিরাপত্তাব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক হয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
