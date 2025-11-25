Ajker Patrika

শাহবাগে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত পাঁচ ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থী ঢামেকে

ঢামেক প্রতিবেদক
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

লিখিত পরীক্ষার সময় বাড়ানোর দাবিতে যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার সময় রাজধানীর শাহবাগে পুলিশের সঙ্গে ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়ে ৫ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আহতরা হলেন— শাকিল আহমেদ (২৬), আশিকুর রহমান (২৫), শাহিনুর (২৮), আবরার শাহরিয়ার উল্লাস (২৮) ও রিয়াজ (২৭)।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আজ সন্ধ্যার দিকে শাহবাগ থেকে পাঁচজন বিসিএস পরীক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে আসে। জরুরি বিভাগে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

আহতরা জানান, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার উদ্দেশে রওনা দেন। বিকেলে পদযাত্রা নিয়ে শাহবাগ পর্যন্ত গেলে পুলিশ তাঁদের সামনে না যাওয়ার অনুরোধ করে। এরপরও সামনের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। এ সময় পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করলে অনেকেই আহত হন।

শাহবাগে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা, টিয়ার শেল ও জলকামানের পানি নিক্ষেপশাহবাগে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা, টিয়ার শেল ও জলকামানের পানি নিক্ষেপ

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অভিযোগ, আগের বিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য ৬ মাস থেকে ১ বছর সময় দেওয়া হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক। প্রস্তুতির জন্য আরও বেশি সময় দিতে হবে।

তাঁরা আরও বলেন, ২৭ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হলে তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হবে। তাই যৌক্তিক সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়ে পিএসসির প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।

দাবি আদায় না হলে ব্লকেডসহ কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীরা।

পুলিশঢাকা বিভাগসংঘর্ষঢামেকবিসিএসশাহবাগজেলার খবর
