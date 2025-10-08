রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।
ডিবি সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুল, হাটখোলা, ডেমরা, শাহবাগ এবং বুধবার সকালে কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের বিরুদ্ধে গোপনে দলীয় কার্যক্রম চালানো, লোকজন সংগঠনের মাধ্যমে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ছাত্রলীগের নেতা চঞ্চল মিয়া ওরফে এনায়েত করিম চঞ্চল (৩৫), রাশিদুল ইসলাম রন্টি (২৭), শাহিদ কাজী (২২), রাজীব শিকদার (১৯), রায়হান পাইক (২১), রবিউল মিয়া (২১), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. হান্নান মিয়া (৫০), যুবলীগের নেতা মো. ইসলাম বেপারী (৪৫), ফরিদগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হক (৪২), করিমগঞ্জ পৌর যুবলীগের সহসভাপতি মো. গোলাম মোহাম্মদ সুজন (৫০) এবং ছাত্রলীগ দক্ষিণের সাবেক সহসম্পাদক রাকিব হোসেন জমাদার (৩১)।
ডিবির ভাষ্যমতে, চঞ্চল মিয়া ও তাঁর সহযোগীরা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে ঢাকায় এসে সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ ও দলীয় কার্যক্রম চালাতেন। তাঁরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলেও অংশ নিতেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।
ডিবি সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুল, হাটখোলা, ডেমরা, শাহবাগ এবং বুধবার সকালে কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের বিরুদ্ধে গোপনে দলীয় কার্যক্রম চালানো, লোকজন সংগঠনের মাধ্যমে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ছাত্রলীগের নেতা চঞ্চল মিয়া ওরফে এনায়েত করিম চঞ্চল (৩৫), রাশিদুল ইসলাম রন্টি (২৭), শাহিদ কাজী (২২), রাজীব শিকদার (১৯), রায়হান পাইক (২১), রবিউল মিয়া (২১), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. হান্নান মিয়া (৫০), যুবলীগের নেতা মো. ইসলাম বেপারী (৪৫), ফরিদগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হক (৪২), করিমগঞ্জ পৌর যুবলীগের সহসভাপতি মো. গোলাম মোহাম্মদ সুজন (৫০) এবং ছাত্রলীগ দক্ষিণের সাবেক সহসম্পাদক রাকিব হোসেন জমাদার (৩১)।
ডিবির ভাষ্যমতে, চঞ্চল মিয়া ও তাঁর সহযোগীরা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে ঢাকায় এসে সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ ও দলীয় কার্যক্রম চালাতেন। তাঁরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলেও অংশ নিতেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন।২৭ মিনিট আগে
পাইপলাইনের মাধ্যমে আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।১ ঘণ্টা আগে
ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আব্দুস ছালিক (৪৫) দুই বছর আগে স্ত্রীর নামে তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তাতে ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা জমা হয়। ছেলের বিদেশের জন্য ওই টাকা তুলতে গেলে ঘটে তুলকালাম কাণ্ড। একপর্যায়ে আব্দুস ছালিক ব্যাংকে কর্মরত সবাইকে ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন।১ ঘণ্টা আগে
‘আমার স্বামী মরার পর কত কষ্ট করে মেয়েগুলারে বিয়া দিছি। এই সেলাই মেশিনটা দিয়া কোনো রকমে জীবনটাত পানি দিছিলাম, ভাবছিলাম অন্তত আর কারও কাছোত হাত পাতি খাওয়া নাগবে না।’১ ঘণ্টা আগে