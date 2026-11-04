রাজধানীর কল্যাণপুরে বাস-লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৪
রাজধানীর কল্যাণপুরে যাত্রীবাহী বাস ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। এ ঘটনায় কেউ আহত হননি।
আজ বুধবার সকাল ৭টা ৩৮ মিনিটে কল্যাণপুরের উত্তরপাড়ার নবাবের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। এ সময় চারজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।