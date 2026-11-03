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ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে দুই পদে নিয়োগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৬, ১২: ১৮
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে দুই পদে নিয়োগ
ছবি: সংগৃহীত

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে জনবল নেবে প্রতিষ্ঠানটি।

ঢাকাভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং টিমে CAMO Engineer (Technical Services) এবং CAMO Engineer (Planning Services & Technical Records) পদে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান জানিয়েছে এয়ারলাইনসটি। সংশ্লিষ্ট পদে আবেদনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দক্ষতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান এবং উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা থাকতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের উড়োজাহাজের অপারেশনাল নিরাপত্তা ও ফ্লিট অ্যাভেইলিবিলিটি নিশ্চিত করতে কাজ করতে হবে।

পদের বিস্তারিত

১. পদের নাম: CAMO Engineer (Technical Services)

বিভাগ: Engineering

আবেদনের লিংক:

২. পদের নাম: CAMO Engineer (Planning Services & Technical Records)

বিভাগ: Engineering

আবেদনের লিংক:

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত লিংকে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৬।

বিষয়:

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