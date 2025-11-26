Ajker Patrika

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৩২
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি এই ঘটনায় অসংখ্য পরিবারের নিঃস্ব হয়ে যাওয়াকে ‘সকলের জন্য বেদনাদায়ক’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আজ বুধবার এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. ইউনূস বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়েছে, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের জন্য বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’

বিবৃতিতে জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কড়াইল বস্তিতে আনুমানিক দেড় হাজার ঘরবাড়ি পুড়েছে এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

১৬ ঘণ্টা পর নিভল কড়াইল বস্তির আগুন, পুড়েছে ১৫০০ বাড়িঘর১৬ ঘণ্টা পর নিভল কড়াইল বস্তির আগুন, পুড়েছে ১৫০০ বাড়িঘর

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী আগুন নিয়ন্ত্রণের পর ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১ হাজার ৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

আগুনে আনুমানিক দেড় হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শীতকালে গৃহহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাসরকারঢাকা বিভাগঢাকাড. মুহাম্মদ ইউনূসঅগ্নিকাণ্ডপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ট্রান্সফরমারে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর দুই সহকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ১১টায় সিদ্ধিরগঞ্জের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মুনলাইট গার্মেন্টস-সংলগ্ন রাস্তার ওপর বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহমান নামের এক ঠিকাদারের অধীনে ১২-১৩ জন শ্রমিকের একটি দল ট্রান্সফরমারে কাজ করছিল। শ্রমিকেরা জানিয়েছেন, কাজ শুরুর সময় বিদ্যুতের লাইন বন্ধ ছিল। তবে হঠাৎ লাইন চালু হলে নজরুল ইসলাম এবং তাঁর দুই সহকর্মী শক খান (বিদ্যুতায়িত হন)।

এতে নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর দুই সহকর্মী আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল করিমকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত খানপুর ৩০০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তবে আহত ব্যক্তিদের আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।’ 

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানিয়েছেন, নজরুল নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জবিদ্যুতায়িতমৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
আটক করা দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
আটক করা দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবককে আটক করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন গাংনী উপজেলার চিতলা গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে নাসিম (১৯) এবং একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২৩)।

র‌্যাব-১২-এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাবের একটি দল পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ১ কেজি গাঁজা, দুটি মোবাইল ফোন, তিনটি সিমকার্ড এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আটক নাসিম ও রাশেদুলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, আটক হওয়া দুজনকে র‍্যাব গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। আটক ব্যক্তিদের আজ বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মেহেরপুরআটকগাংনীখুলনা বিভাগজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
খালিয়াজুরী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে বসে আছেন পিয়ন, কর্মকর্তার কক্ষে তালা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খালিয়াজুরী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে বসে আছেন পিয়ন, কর্মকর্তার কক্ষে তালা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিয়ন দিয়েই চলছে নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে চরম লোকবল-সংকটে থাকা এই দপ্তরে বর্তমানে একজন অফিস সহায়ক (পিয়ন) ছাড়া কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। অফিস সহায়ক এসে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দপ্তর খুলে বসে থাকেন। কোনো কর্মকর্তা না থাকায় কার্যালয়টি বর্তমানে কার্যত অচল অবস্থায় রয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, ওই কার্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, একাডেমিক সুপারভাইজার, হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহায়ক ও নৈশপ্রহরী নিয়ে সাতটি পদ রয়েছে। এর মধ্যে শুধু অফিস সহায়ক ও নৈশপ্রহরী ছাড়া বাকি পাঁচটি পদ শূন্য রয়েছে।

কার্যালয়ের সর্বশেষ দায়িত্বে থাকা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজুর রহমান ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বদলি হয়ে যান। এরপর নতুন কাউকে সেখানে পদায়ন করা হয়নি। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু কামরুজ্জামান অন্য জেলায় চলে যাওয়ায় গত বছরের ১১ ডিসেম্বর থেকে পাশের মদন উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল বারীকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কাজ ছাড়া তিনিও খালিয়াজুরীতে আসেন না।

এই দপ্তরে সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে প্রায় তিন বছর ধরে। আর একাডেমিক সুপারভাইজার থেকে শুরু করে অন্য পদগুলো এক থেকে আড়াই বছর ধরে খালি পড়ে আছে। ২৯৭ দশমিক ৬৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের হাওরবেষ্টিত এই উপজেলায় ছয়টি ইউনিয়নে ৩টি কলেজ, ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি দাখিল ও একটি আলিম মাদ্রাসা রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ হাজার ২১৭ জন। তাদের পাঠদানের জন্য তিন শতাধিক শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা কর্মকর্তা না থাকায় কার্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও সঠিকভাবে তদারকি করা যাচ্ছে না।

১৯ নভেম্বর দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়সহ অন্য একটি কক্ষ তালাবদ্ধ। দরজার ওপরে মাকড়সার বাসা জমে আছে। আরেকটি কক্ষে একমাত্র কর্মরত অফিস সহায়ক খাইরুল আমিন সিকদার বসে আছেন। তিনি বলেন, ‘আমি কোনোমতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অফিস খুলে কার্যক্রম চালু রেখেছি। গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় বিভিন্ন কাজে ফাইলপত্র নিয়ে আমাকে মদন ও জেলা শহরে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। সব কাজও তো আমি বুঝি না। তবে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা মদনের স্যার প্রয়োজন হলে আসেন। ঊর্ধ্বতন স্যাররা বিষয়টি জানেন।’

তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে জনবল না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমের তদারকি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় জনবল পূরণের মাধ্যমে অফিসের কার্যক্রম সচল করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আবদুর রউফ স্বাধীন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। শুধু একজন পিয়ন অফিস খুলে বসে থাকেন। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। আমরা বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও সমন্বয় মিটিংয়ে বিষয়টি তুলে ধরার পরও কোনো প্রতিকার মেলেনি।’

এ বিষয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল বারী বলেন, ‘আমাকে মদনের পাশাপাশি কেন্দুয়া ও খালিয়াজুরী উপজেলায় অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। বিশেষ প্রয়োজন হলে খালিয়াজুরীতে যাওয়া হয়। অফিস সহায়ক খায়রুল আমিন ফাইলপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে থাকেন।’

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর কবির বলেন, ‘খালিয়াজুরীতে লোকবল-সংকটের বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। দ্রুত সংকটের সমাধান হবে বলে আশা করছি।’

খালিয়াজুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাদির হোসেন বলেন, ‘জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেছি।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

কড়াইল বস্তিতে আগুন: ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ক্ষতিগ্রস্তরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভয়াবহ আগুনে বিধ্বস্ত কড়াইল বস্তিতে এভাবেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পোড়া কাঠ আর টিনের স্তূপ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভয়াবহ আগুনে বিধ্বস্ত কড়াইল বস্তিতে এভাবেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পোড়া কাঠ আর টিনের স্তূপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎প্রায় ১৬ ঘণ্টার চেষ্টার পর রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে। তবে ততক্ষণে পুড়ে গেছে দেড় হাজার ঘরবাড়ি। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পোড়া কাঠ আর টিনের স্তূপ। এখনো বিভিন্ন স্থান থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বস্তিবাসীরা খুঁজে ফিরছেন তাঁদের শেষ সম্বলটুকু।‎

‎আজ বুধবার সকালে সরেজমিনে পুড়ে যাওয়া কড়াইল বস্তি এলাকায় দেখা গেছে, বস্তিজুড়ে ধোঁয়া উঠতে থাকা পোড়া টিনের স্তূপ। অসংখ্য মানুষ মরিয়া হয়ে খুঁজছেন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী। কারও হাতে পোড়া হাঁড়ি, কারও হাতে ভেঙে যাওয়া প্লাস্টিকের বাক্স।

‎ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো মানুষের একজন সুরুজ আলী। ভয়াবহ এই আগুনে তাঁর ঘরসহ ভেতরের সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সরুজ মিয়া বলেন, ‘আমাদের দুটা ঘর সব পুড়ে গেছে। খুঁজে দেখছি কিছু পাওয়া যায় কি না।’

‎বস্তির আরেক বাসিন্দা সুমি বলেন, ‘আমি ভাড়া থাকি। ঘরের জন্য যা জোগাড় করছিলাম তার কিছুই নাই। খুঁজে দেখলাম, সব পুড়ে গেছে।’‎

এদিকে আগুনের ঘটনায় বিধ্বস্ত কড়াইল বস্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। তবে উৎসুক অনেক মানুষ বস্তি এলাকায় ভিড় করছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আজ সকাল থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বেলা পৌনে ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন নজরুল ইসলাম।

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকারআগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

‎গতকাল মঙ্গলবার বৌবাজারের একটি ঘর থেকে বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। ঘিঞ্জি বসতি ও শুকনো মৌসুমের কারণে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিশাল এই বস্তির শতাধিক ঘরে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও সরু পথ ও পানির সংকটে আগুন নেভাতে ব্যাপক বাধার মুখে পড়ে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ফায়ার সার্ভিস আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করে আজ সকাল সাড়ে ৯টায়।

‎‎ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনে প্রায় দেড় হাজার ঘর পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব ও আগুন লাগার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকাকড়াইল বস্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

আগুনে কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে সরকার

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়