রাজধানীর কদমতলীতে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
রাজধানী কদমতলী পাটেরবাগ এলাকায় ছুরিকাঘাতে শান্ত আহমেদ বাবু (৩০) নামে এক যুবক খুন হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত সারে ১০টার দিকে বন্ধুরা ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃতের বন্ধু রাকিব ও তন্ময় জানান, বাবুর বাসা কদমতলি শনিরআখড়া মৃধাবাড়ি এলাকায়। বাবুর বাবার নাম মৃত সদর আলী। সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো।

বন্ধুরা আরও জানান, রাত আনুমানিক ৯টার দিকে পাটেরবাগ আল-আকসা মসজিদের গলিতে এলাকার ছোট ভাইদের সাথে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে বাবুর গলায় ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে জানতে পেরে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে মারা যায়। তবে কি বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছিল তা জানাতে পারেনি বন্ধুরা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কদমতলি এলাকা থেকে ওই যুবককে বন্ধুরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন। ওই যুবকের গলার বাম পাশে ছুরিকাঘাত রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢামেকমৃতঢাকাচিকিৎসক
