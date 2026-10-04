মিটফোর্ডে সোহাগ হত্যা: প্রধান আসামি মহিনের জামিন স্থগিত

রাজধানীর মিটফোর্ডে ভাঙারি পণ্যের ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে পাথরের আঘাতে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় প্রধান আসামি মাহমুদুল হাসান মহিনকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল জামিন স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গত ২৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দিয়েছিলেন। আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও রয়েছে। আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জামিন স্থগিত হয়েছে। এখন সে আর মুক্তি পাচ্ছে না।
এর আগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট প্রধান আসামি মাহমুদুল হাসান মহিনকে ছয় মাসের জামিন দেন। পরে ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৯ জুলাই পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ব্যস্ত সড়কে প্রকাশ্যে পাথর দিয়ে আঘাত করে লাল সোহাগকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। পরদিন রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বোন মঞ্জুয়ারা বেগম।
তদন্ত শেষে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর আদালতে ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। তবে আদালত পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন। চলতি বছরের ১০ মে পুনরায় তদন্ত শেষে ২১ জনের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। গত ১২ জুলাই ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এই মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।
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