ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজে চাকরি, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ বীমার সুবিধা
ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ডিস্ট্রিবিউশন (ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট)।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: কমপক্ষে ২৫ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর (গাজীপুর সদর)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা সুবিধা, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম