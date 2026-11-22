জীবনের প্রয়োজনে মুখস্থ রাখার মতো কোরআনের ৩০ আয়াত
জীবনের পথচলা কখনোই একরঙা নয়; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি নানা বিপদ, দুশ্চিন্তা, হতাশা ও সংকট মানুষের জীবনে আসে। এমন কঠিন ও অস্থির মুহূর্তে মুমিন বান্দার সবচেয়ে বড় আশ্রয় হলো মহান আল্লাহর কালাম—পবিত্র কোরআন। কোরআনের প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে দিকনির্দেশনা, আত্মিক প্রশান্তি ও সংকট উত্তরণের অমোঘ বার্তা। বিশেষ করে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিপদের সময় হৃদয়কে স্থির রাখতে এবং জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে কোরআনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত মুখস্থ রাখা ও অর্থসহ অনুধাবন করা অত্যন্ত উপকারী। জীবনের প্রয়োজন ও সংকটে পড়ার মতো নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ৩০ আয়াত নিচে তুলে ধরা হলো:
১. আয়াতুল কুরসি
اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
অর্থ: আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দুয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। (সুরা বাকারাহ: ২৫৫)
আল্লাহর মহিমা, ক্ষমতা ও একত্ববাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই আয়াতটি ফরজ নামাজের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পাঠ করার বিশেষ ফজিলত রয়েছে।
২. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত (২৮৫-২৮৬)
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
অর্থ: রাসুল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার দিকেই শেষ প্রত্যাবর্তন। (এবং ক্ষমতার বাইরে বোঝা না চাপানো, ভুলত্রুটি ক্ষমা করা ও সাহায্যের দোয়া।)
ঈমান, দোয়া ও আল্লাহর ওপর ভরসার অনন্য শিক্ষা রয়েছে এই দুই আয়াতে।
৩. সুরা ইনশিরাহ (৫-৬)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
অর্থ: সুতরাং কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে সুখ। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে সুখ।
বিপদ ও হতাশার মুহূর্তে এই আয়াতগুলো মুমিনের মনে আশার আলো জ্বালায়।
৪. সুরা জুমার (৫৩)
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
অর্থ: হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
যারা ভুলত্রুটি করে অনুতপ্ত, তাদের জন্য এটি কোরআনের অন্যতম আশাব্যঞ্জক বার্তা।
৫. সুরা তালাক (৩)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
অর্থ: তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতার শিক্ষা দেয় এই আয়াত।
৬. সুরা নাহল (৯০)
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।
৭. সুরা রাদ (২৮)
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।
অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার সময় এই আয়াত আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।
৮. সুরা বাকারা (১৫৩)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
অর্থ: হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।
বিপদ-আপদ মোকাবিলায় ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার মৌলিক শিক্ষা রয়েছে এখানে।
৯. সুরা তাওবা (৪০)
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
অর্থ: তুমি দুঃখ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।
ভয় ও সংকটের সময় এই আয়াত মুমিনকে সাহস ও ভরসা জোগায়।
১০. সুরা আলে ইমরান (১৭৩)
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
অর্থ: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।
সংকট ও বিপদের মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরাম এই দোয়া পাঠ করতেন।
১১. সুরা ত্বা-হা (৬৮)
لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ
অর্থ: ভয় করো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে।
হজরত মুসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে দেওয়া আল্লাহর এই আশ্বাস আজও মুমিনদের সাহস জোগায়।
১২. সুরা গাফির (৬০)
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
অর্থ: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
দোয়ার গুরুত্ব এবং সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।
১৩. সুরা ইখলাস (১-৪)
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
অর্থ: বলুন, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তানও নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।
তাওহিদের এই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী সুরাটি এক-তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান সওয়াবের অধিকারী।
১৪. সুরা ফালাক (১-৫)
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
অর্থ: বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকরীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।
নানা অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেয় এই সুরা।
১৫. সুরা নাস (১-৬)
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
অর্থ: তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধীশ্বর, মানুষের উপাস্যের কাছে—তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে সুযোগমতো আসে ও (কুমন্ত্রণা দিয়ে) সরে পড়ে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন ও মানুষের মধ্য হতে।
মনের ওয়াসওয়াসা বা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই সুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
১৬. সুরা আলে ইমরান (১৩৯)
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
অর্থ: তোমরা নিরাশ হয়ো না ও বিষণ্ন হয়ো না, যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।
ঈমানদারদের জন্য এটি সাহস, মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের বার্তা।
দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিস্থিতিতে এই আয়াতগুলোর কোনোটি ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, কোনোটি আশা জাগায়, কোনোটি আল্লাহর রহমতের সুসংবাদ শোনায়, আবার কোনোটি তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনের পথ দেখায়। তাই প্রতিদিন অন্তত একটি করে আয়াত মুখস্থ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। শুধু মুখস্থ করেই থেমে না থেকে এর অর্থ বোঝা, তাফসির পাঠ করা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করাই হোক প্রতিটি মুমিনের লক্ষ্য।