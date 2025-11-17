Ajker Patrika

ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধামরাইয়ে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধামরাইয়ে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে দুটি বাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে আগুনে দগ্ধ বা হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আগুন দেওয়া হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে। এর আধা ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে আগুন দেওয়া হয় সাভারের বিরুলিয়ার এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা অপর একটি বাসে।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ‘গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন ধরার খবর পাই। বাসটি ধামরাই ও রাজধানীর গুলিস্তানের মধ্যে চলাচল করত। খবর পেয়ে আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠাই। তারা রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের বেশ কিছু অংশ পুরে যায়।’

ওই কর্মকর্তা বলেন, স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে সাভারের বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওহাব বলেন, ‘রোববার রাত ১১টার দিকে বিরুলিয়ার বটতলা এলাকায় চালক বাস রেখে খাওয়ার জন্য যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। পরে স্থানীয়রা বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।’

বাসঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগসাভারধামরাইঢাকা
দুর্গাপুরে কালচারাল একাডেমিতে নবান্ন উৎসব

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
গতকাল বিকেলে দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে লোকজ নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল বিকেলে দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে লোকজ নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’—এ প্রতিপাদ্যে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো নবান্ন উৎসব। রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে একাডেমির হলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাজানো হয় বর্ণাঢ্য লোকজ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন একাডেমির নৃত্যশিক্ষক মালা মার্থা আরেং। এতে স্থানীয় শিল্পীরা গ্রামবাংলার লোকজ নৃত্য, গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম এ জিন্নাহ, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুকুল, প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম বিল্লাহ, সাংবাদিক সমিতির আহ্বায়ক সজিম শাইন, কবি লোকান্ত শাওন, শফিউল আলম স্বপন, দুনিয়া মামুন, জন ক্রসওয়েল খকসি প্রমুখ।

গতকাল বিকেলে দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে লোকজ নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল বিকেলে দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে লোকজ নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল বলেন, ‘বাংলার কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির ঐতিহ্য। অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতেই চলে উৎসবের নানা আয়োজন। নতুন ধান কাটা এবং সে ধানের প্রথম অন্ন ভোজনকে কেন্দ্র করে এ উৎসব পালন করা হয়।’ এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীনেত্রকোনা
ঢাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ৫টি গাড়িতে আগুন, পৃথক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মেরুল বাড্ডা, মোহাম্মদপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও ধামরাইয়ে বাস, ট্রাক ও লেগুনায় আগুন দেওয়া হয়। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়েছে পুলিশ।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বলেন, আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে একটি মিনিট্রাকে আগুন দেওয়া হয়। এর আগে গতকাল রোববার রাত দেড়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের সামনে একটি বাসে আগুন লাগানো হয়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়ায় রাত ১০টার পর একটি লেগুনায় এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান তিনি।

বনানী থানার ওসি রাসেল সরোয়ার বলেন, মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের পানির ট্যাংকের সামনে একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মহাখালীতে সরকারি তিতুমীর কলেজের সামনে এবং আমতলী মোড়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে।

ওসি আরও জানান, ওই এলাকায় তিন মাস ধরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত বাসেও আগুন দেওয়া হয়, তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নেভানো সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে দুটি বাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে আগুনে দগ্ধ বা হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আগুন দেওয়া হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে। এর আধা ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে আগুন দেওয়া হয় সাভারের বিরুলিয়ার এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা অপর একটি বাসে।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ‘গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন ধরার খবর পাই। বাসটি ধামরাই ও রাজধানীর গুলিস্তানের মধ্যে চলাচল করত। খবর পেয়ে আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠাই। তারা রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়।’

ওই কর্মকর্তা বলেন, স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে সাভারের বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওহাব বলেন, ‘রোববার রাত ১১টার দিকে বিরুলিয়ার বটতলা এলাকায় চালক বাস রেখে খাওয়ার জন্য যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। পরে স্থানীয়রা বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে।

এ পরিস্থিতিতে যানবাহনে আগুন দিতে বা বিস্ফোরক নিক্ষেপ করতে এলে সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

যানবাহনককটেলআগুনঢাকাগাড়িবিস্ফোরণ
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী: সন্তোষে ভক্তদের ঢল, চলছে নানা কর্মসূচি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আজ সকালে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে ভাসানীর কবরে ফুল দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে ভাসানীর কবরে ফুল দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। দিবসটি উপলক্ষে টাঙ্গাইলের সন্তোষে ভাসানীর মাজার প্রাঙ্গণ অসংখ্য ভক্তের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ভক্তদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ‘যুগ যুগ জিও তুমি মওলানা ভাসানী’ স্লোগান। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

সকালে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দের নেতৃত্বে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা মাজার জিয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর মওলানা ভাসানীর পরিবার, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি ভক্ত-মুরিদান এবং সর্বস্তরের জনগণ মরহুমের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দিবসটি উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, ওরস, স্মরণসভা, গণভোজ ও মেলাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম আখন্দ বলেন, ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর চেতনা, মজলুমের পক্ষে তাঁর যে দৃঢ় উচ্চারণ, তাঁর যে ন্যায়নিষ্ঠতা—এগুলোর বড়ই অভাব আমাদের দেশে। আমরা চাই নতুন প্রজন্ম তাঁর আদর্শগুলো অনুসরণ করুক। তারা মওলানা ভাসানীর মতো মজলুমের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে কাজ করে দেশে ও জাতির কল্যাণ করুক। তাঁর মতো মহান নেতাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর আদর্শ আমাদের সব সময় অনুপ্রেরণা দেয়।’

টাঙ্গাইলমৃত্যুবার্ষিকী
পটুয়াখালীতে গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
গতকাল দিবাগত রাতে গ্রামীণ ব্যাংকের গেটে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল দিবাগত রাতে গ্রামীণ ব্যাংকের গেটে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী সদর উপজেলার ডিবুয়াপুর শাখার গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে কালিকাপুর ইউনিয়নের মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শাখাটির পরিত্যক্ত গেটে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, রাতের ওই সময়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ব্যাংকটির সামনে এসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। এরপর তারা পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। শাখার ভেতরে থাকা কর্মকর্তারা দৌড়ে এসে পানি ঢেলে আগুন নেভান।

ডিবুয়াপুর শাখার ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান বলেন, ‘রাতে অফিসে ছিলাম আমরা। হঠাৎ সিকিউরিটি গার্ড বাঁশি বাজালে নিচে নেমে দেখি পরিত্যক্ত গেটে আগুন জ্বলছে। দ্রুত পানি এনে আগুন নেভাই। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’ তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় তিনি সদর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

পটুয়াখালী ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট তাপস বলেন, ‘ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও আমরা টহল দিচ্ছিলাম। অন্য শাখার দিকে যাওয়ার পথে আগুন লাগানোর চেষ্টার বিষয়টি নজরে আসে। আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।’

এ বিষয়ে জানতে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পটুয়াখালীঅগ্নিসংযোগগ্রামীণ ব্যাংক
