রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর রমনা পার্কের লেক থেকে ওয়াসিমুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে লেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে রমনা থানা-পুলিশ। সন্ধ্যার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এসআই বলেন, সকালের দিকে ওয়াসিমুল হক নামের ওই ব্যক্তি লেকের ধারে জুতা খুলে রেখে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু জুতাগুলো ওপরেই ছিল। অনেকক্ষণ পর লেকে ভেসে ওঠে ওই ব্যক্তির লাশ। খবর পেয়ে লেক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। তবে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
এসআই আরও বলেন, ‘প্রথমে অজ্ঞাতনামা অবস্থায় লাশটি পাই। পরে সিআইডি ক্রাইম সিন টিমের সহায়তায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা হয়। এরপর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। ওয়াসিমুল হক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে কোনো কাজ করতেন না। অনেক আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। কোনো সন্তান ছিল না। তিনি মায়ের সঙ্গে নিউ ইস্কাটন গার্ডেনে থাকতেন।’
রাজধানীর রমনা পার্কের লেক থেকে ওয়াসিমুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে লেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে রমনা থানা-পুলিশ। সন্ধ্যার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এসআই বলেন, সকালের দিকে ওয়াসিমুল হক নামের ওই ব্যক্তি লেকের ধারে জুতা খুলে রেখে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু জুতাগুলো ওপরেই ছিল। অনেকক্ষণ পর লেকে ভেসে ওঠে ওই ব্যক্তির লাশ। খবর পেয়ে লেক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। তবে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
এসআই আরও বলেন, ‘প্রথমে অজ্ঞাতনামা অবস্থায় লাশটি পাই। পরে সিআইডি ক্রাইম সিন টিমের সহায়তায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা হয়। এরপর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। ওয়াসিমুল হক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে কোনো কাজ করতেন না। অনেক আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। কোনো সন্তান ছিল না। তিনি মায়ের সঙ্গে নিউ ইস্কাটন গার্ডেনে থাকতেন।’
তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে আবারও রাজপথে নামছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন। ৫, ৯ ও ১৬ অক্টোবর রংপুরসহ তিস্তাপাড়ের বিভিন্ন জেলায় পদযাত্রা, গণমিছিল, গণসমাবেশ ও মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি। নেতারা বলছেন, এই অঞ্চলের দুই কোটি মানুষের প্রাণের দাবি..১৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে মোছা. রৌশনারা বেগম (৫০) নামের এক নারীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের খৈরাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাখাওয়াত হোসেন (২১) নামের এক প্রতিবেশী যুবক তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।৩০ মিনিট আগে
বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় হায়াত উদ্দিন (৪২) নামের এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। তিনি ভোরের চেতনা নামক একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে বাগেরহাটে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
১১ কেভি ফিডারের বিতরণ লাইন এবং ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় আগামীকাল শনিবার আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ১১ কেভি নয়াসড়ক ফিডার ও ১১ কেভি কেভি নাইওরপুল ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।১ ঘণ্টা আগে