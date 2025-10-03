Ajker Patrika
রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
রাজধানীর রমনা পার্কের লেক থেকে ওয়াসিমুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে লেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে রমনা থানা-পুলিশ। সন্ধ্যার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এসআই বলেন, সকালের দিকে ওয়াসিমুল হক নামের ওই ব্যক্তি লেকের ধারে জুতা খুলে রেখে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু জুতাগুলো ওপরেই ছিল। অনেকক্ষণ পর লেকে ভেসে ওঠে ওই ব্যক্তির লাশ। খবর পেয়ে লেক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। তবে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

এসআই আরও বলেন, ‘প্রথমে অজ্ঞাতনামা অবস্থায় লাশটি পাই। পরে সিআইডি ক্রাইম সিন টিমের সহায়তায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা হয়। এরপর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। ওয়াসিমুল হক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে কোনো কাজ করতেন না। অনেক আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। কোনো সন্তান ছিল না। তিনি মায়ের সঙ্গে নিউ ইস্কাটন গার্ডেনে থাকতেন।’

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢামেকঢাকালাশময়নাতদন্ত
রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

দিল্লির সংকটকালে ভারতীয়-আমেরিকানদের বিস্ময়কর নীরবতা

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলার হুমকি দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান

জনসংখ্যার সংকট, তারপরও বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা এখন তীব্র জাপানে

