মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মৌচাকে সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার হওয়া দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে। তাঁদের দুজনের বাড়ি একই এলাকায়।
নিহতদের একজন জাকির। তিনি পেশায় গাড়ির চালক। অপরজন হলেন মিজান। তাঁদের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল এলাকায়।
ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম আজ সোমবার বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, হাসপাতালের বেজমেন্টে প্রাইভেট কারটি পার্ক করা ছিল। সকালে গাড়িতে দুটি মরহেদ দেখা যায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন।
পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, হাসপাতালের বেজমেন্টে প্রাইভেট কারটি পার্ক করা ছিল। সকালে গাড়িতে দুটি মরহেদ দেখা যায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে। সে সময় তাঁদের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।
