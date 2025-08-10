Ajker Patrika
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না— মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৫১
নিজাম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার ৫ লাখ টাকার চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ ওঠেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আন্দোলন দমাতে তিনি এই টাকা দাবি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিওতে নিজামকে আন্দোলন বন্ধে টাকা চাইতে শোনা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ নতুন নয়।

নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৫ জুলাই পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন এক নারী। দুই কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে নিজাম তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলা করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে ওই নারীর অভিযোগ। নিজাম তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভিযোগের পর তাঁর পদও স্থগিত করা হয়। তবে পরে তাঁর পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া দেড় মিনিটের ভিডিওতে আফতাব হোসেন রিফাত নামের একজনকে নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে মেসেঞ্জার কলে কথা বলতে দেখা যায়, যেটি অন্য আরেকটি ফোনে ভিডিও করা হয়। শুরুতে আফতাব হোসেন বলেন, ‘যদি মীর ভাইয়েরা আন্দোলন বন্ধ না করে, তখন কী করব?’ জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘আন্দোলন বন্ধ করাব। তোমারে দিছে, টাকা দিছে?’ এ পাশ থেকে ‘হ্যাঁ’ জবাব দেন আফতাব।

কত লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে প্রশ্নে আফতাব বলেন, ‘পাঁচ’। এরপর নিজাম উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, ‘আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে...তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না, নিতে পারলে ওদেরকে আমি এনে, রোহান, মীরদেরকে এসে কিছু দিয়ে দিলাম।’

‘মব’ তৈরি করে মারধর, চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী সেই নেতার পদ স্থগিত‘মব’ তৈরি করে মারধর, চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী সেই নেতার পদ স্থগিত

এই আফতাব হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক সমন্বয়ক বলে জানিয়েছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভিডিওটি আপলোড করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব রাহাদুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন, সাইফপাওয়ার টেকবিরোধী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে নিজাম উদ্দিন ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, এটা শুধু দুর্নীতিই নয়, এটি ছাত্র ও জনতার বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা।

মেসেঞ্জারের এই কল সত্য বলে স্বীকার করলেও এই কথোপকথনকে আগের বলে দাবি করেছেন এনসিপি চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিন। একটি জাতীয় দৈনিককে তিনি বলেছেন, ‘এগুলো পুরোনো ভিডিও। এগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এগুলো প্ল্যানড (পরিকল্পপিত) ভিডিও। যে ভিডিও করেছে (আফতাব), সে লাইভে এসে বিস্তারিত বলবে।’

উল্লেখ্য, গত ২৩ এপ্রিল এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক রাসেল আহমেদের নেতৃত্বে ‘বন্দর রক্ষা আন্দোলন’ নামে একটি সংগঠন নগরের কাস্টমস মোড়ে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ইস্যুতে মিছিল ও সমাবেশ করে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
