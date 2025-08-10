Ajker Patrika
৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ১৬
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ পুলিশের ৪০ কর্মকর্তাকে দেওয়া বিপিএম ও পিপিএম পদক বাতিল করেছে সরকার। এবিষয়ে আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

পলাতক এবং সাময়িক বরখাস্ত এসব কর্মতাদের পদক বাতিলের পাশাপাশি পুরস্কারের অর্থ ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পরিদর্শক থেকে ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছে।

এই কর্মকর্তারা হলেন— ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি সৈয়দ নূরুল ইমলাম, সাবেক ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ডিআইজি নূরে আলম মিনা, অতিরিক্ত ডিআইজি বিপ্লব কুমার সরকার, এসএম মেহেদী হাসান, সঞ্জিত কুমার রায়, মোহাম্মদ জায়েদুল আলম, ম্যামল কুমার মুর্খাজী, রিফাত রহমান শামীম, কাজী আশরাফুল আলম, প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, সুদীপ কুমার চর্কবর্তী, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, আয়েশা সিদ্দিকা। পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, মো. শাহজাহান, মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন, মানস কুমার পোদ্দার, গোলাম মোস্তফা রাসেল, আরিফুর রহমান মন্ডল, ইকবাল হোসাইন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, হাসান আরাফাত রহমত উল্লাহ চৌধুরী, এসএম জাহাঙ্গীর হাছান, রুবাইয়াত জামান, শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, ইফতেখারুল ইসলাম, রওশানুল হক সৈকত, মিশু বিশ্বাস। সহকারি পুলিশ সুপার গোলাম রুহানী। পুলিশ পরিদর্শক মেজবাউদ্দিন আহাম্মেদ, মশিউর রহমান, বিএম ফরমান আরী, নূরে আলম সিদ্দিকী, কাজী মাইনুল ইসলাম, অপূর্ব হাসান, মো. শাহজাহান, শেখ আমিনুল বাশার ও জাকির হোসাইন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নিজ নিজ কর্মস্থলে থেকে পলায়ন হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪০ পুলিশ কর্মকর্তার অনুকূলে পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হলো। পদক প্রত্যাহারকৃত পুলিশ সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক সুবিধাদি বন্ধ করা হলো। ইতোপূর্বে পদক সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়পুলিশসরকারআওয়ামী লীগ
