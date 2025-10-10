Ajker Patrika
দেবিদ্বারে ভাঙা সড়কে মাছ ছাড়লেন হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
সড়কের গর্তে জমে থাকা পানিতে মাছ ছাড়েন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়কের গর্তে জমে থাকা পানিতে মাছ ছাড়েন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘দেবিদ্বারের রাস্তাঘাট এতটাই খারাপ অবস্থা যে মাছ ছেড়ে দিয়ে চাষ করার মতো। এখানে আপনারা জিয়ল (দেশি) মাছ ছাড়বেন। আমি মাছ ছাড়ছি, আপনারাও ছাড়বেন তাতে যদি কিছু হয়।’ সড়ক সংস্কারের দাবিতে কুমিল্লার দেবিদ্বার-চন্দিনা সড়কে মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে দেবিদ্বার উপজেলার কাচিশাইর বাজারের সামনে এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে দেবিদ্বার-চান্দিনা সড়কের গর্তে জমে থকা পানিতে মাছের পোনা ছাড়েন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘এই রাস্তায় মানুষ আসা-যাওয়া করে, কয়েক দিন আগে এই রাস্তায় একটা ছেলেও মারা গেছে। রাস্তা ঠিক না করলে তার চেয়ে ভালো রাস্তায় মাছ চাষ করুন, মাছ চাষ করলেও মানুষ অন্তত কিছু মাছ খেতে পারবে।’

এ সময় এলাকাবাসী জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ককে যুক্ত হওয়া দেবিদ্বার-চান্দিনা সড়কটি কয়েক বছর ধরে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রায় ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটি ভেঙে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। ভাঙা আর বড় বড় গর্তের সড়কটি অতিক্রম করতে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এ সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানান তাঁরা।

এদিকে, কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার অংশে সংস্কারকাজ অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে শুরু না হলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে ধান চাষ করা হবে বলে হাসনাত আবদুল্লাহর হুমকি দেওয়া একটি কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ভাইরাল হওয়া ২ মিনিট ২ সেকেন্ডের কল রেকর্ডটি হাসনাত আবদুল্লাহ এবং কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফার মধ্যে কথোপকথনের।

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগচাষজেলার খবরমাছহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
