অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা: স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুমিল্লা প্রতিনিধি
জেলা ও দায়রা জজ আদালত কুমিল্লা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আয়েশা আক্তার রীমাকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে আদালত স্বামী মো. জিয়াউদ্দিন নাসিরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে; অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লার জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি মো. জিয়াউদ্দিন নাসির আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অপর দুই আসামি, নিহত গৃহবধূর ভাশুর মো. মহিউদ্দিন মাসুম ও জা শাহনাজ বেগম বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের কৌশলী (পিপি) ইউসুফ আলী।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা নগরীর মনোহরপুর এলাকায় জিয়াউদ্দিন নাসিরের বাসায় তাঁর স্ত্রী আয়েশা আক্তার রীমা (২৪) রহস্যজনকভাবে মারা যান। রীমা তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ঘটনার পর আসামিপক্ষ দাবি করেন, রীমা পারিবারিক কলহের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। তবে ভিকটিমের বাবা মো. বাহার মিয়া বাদী হয়ে স্বামী নাসির, ভাশুর মাসুম ও জা শাহনাজের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে শ্বাসরোধে হত্যার মামলা করেন কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায়।

বিচারকালে প্রমাণিত হয়, এটি আত্মহত্যা নয়; বরং একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। স্বামী জিয়াউদ্দিন নাসিরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

পিপি ইউসুফ আলী বলেন, সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত রায় দিয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই রায়ে সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাকারাদণ্ডহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগযাবজ্জীবনজেলার খবর
